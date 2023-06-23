İzmit Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası iş birliği protokolü imzalayacak

İzmit Belediyesi, işsizliğin azaltılması amacıyla oluşturulan 'Meslek Fabrikası' projesi kapsamında Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ile iş birliği protokolü yapacak. İş birliği protokolünün ayrıntıları görüşmek üzere İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma bir araya geldi. Proje kapsamında sanayi ve hizmet sektörlerinin eleman ihtiyacına göre eğitim verilerek, nitelikli işgücü yetiştirilecek.

İzmit Belediyesi, kent genelindeki işsizliğin azaltılması amacıyla oluşturulan 'Meslek Fabrikası' projesi kapsamında Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ile iş birliği protokolü yapacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, iş birliği protokolünün ayrıntılarını görüşmek üzere Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma ile bir araya geldi.

İzmit Belediyesi, sanayi ve hizmet sektörlerinin eleman ihtiyacına göre eğitim vererek, nitelikli işgücü yetiştirecek olan Meslek Fabrikası projesi kapsamında Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ile iş birliği protokolü imzalayacak. Başkan Hürriyet, gelen iş taleplerine hızlı bir şekilde karşılık verebilmek ve sektörlerin istekleri doğrultusunda yetkin ve donanımlı kişiler yetiştirebilmek amacıyla imzalanacak protokolün son ayrıntılarını görüşmek üzere Oda Başkanı Mehmet Ali Elma ile bir araya geldi.

Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Uygulamalı Eğitim Merkezi'nde yapılan toplantıya; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma'nın yanı sıra İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Ömural, Meclis Üyesi Devrim Bal, Koordinatör Hakan Özkum, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Birol Sağlam, Cem Serhat Dayanç, Eray Bodur ve Nurullah Özer katıldı.

Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Müdürü Alparslan Güven, eğitim merkezlerinde yürütülen çalışmalarla ilgili katılımcılara bilgi verdi. Başkan Hürriyet, daha sonra Uygulamalı Eğitim Merkezi'ni gezerek çalışma alanlarıyla ilgili bilgi aldı.

HÜRRİYET, İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜ ANLATTI

Yapılacak iş birliği protokolü ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Hürriyet, şunları kaydetti:

"Makina Mühendisleri Kocaeli Şubesi Uygulamalı Eğitim Merkezi'ndeyiz. Ciddi bir emekle oluşturulmuş kıymetli bir alan. Ekonomik koşulların zorlaştığı ve işsizliğin en had safhada olduğu bu dönemde, daha çok insanımıza iş kapılarını aralamak, istihdama desteklemek, sektörün ihtiyacına dayalı daha donanımlı teknik eleman yetiştirmekle ilgili İzmit Belediyesi Meslek Fabrikası çalışmasını başlatmıştık. Bu çalışmalar kapsamında Makina Mühendisleri Odası'nın oluşturduğu bu eğitim alanını kullanarak projeyi uygulayabileceğimizi düşündük. Makina Mühendisleri Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma bu konuda bize ciddi bir destek verdi. İşbirliği yaparak hem istihdama katkı hem de teknik ara eleman yetiştirme konusunda beraber hareket etme kararı almıştık.

Artık son noktaya geldik. Odamızla yaptığımız istişareler neticesinde protokolü oluşturmuş bulunuyoruz. Bu protokol kapsamında teknik donanım sahibi, yetkin kişilere burada eğitim verilmesi, uygulamaların sağlanması ve teorinin kazandırılması ile ilgili ciddi bir programa başlayacağız. Bununla ilgili süreçleri, detayları ve eğitim modüllerini önümüzdeki süreçte halkımıza, sanayicilere, iş insanlarına ve kamuoyuna duyuracağız. Bayram sonrası protokol imza töreni yapacağız. Eğitim alanını ekip arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ettik. Son detayları konuştuk. Sürdürebilir hale getirilmesi konusunda fikir alışverişi yaptık. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yerel yönetimler en fazla iş talebinin geldiği kurumlar. Gelen talepleri daha hızlı karşılayabilmek için bu projeyi önemseyerek işin ehli insanlarla yürütmek için yola çıktık. Oda başkanına, yönetim kuruluna, eğitmenlere, destek veren herkese teşekkür ediyorum.

Buradaki eğitim süreci sonrası katılımcılara sertifika vereceğiz. Eğitimi tamamlayan kişileri sonrasında İzmit Belediyesi İstihdam Ofisi'nde sektör temsilcileriyle, sanayicilerle görüştürerek iş bulmalarını sağlayacak ikinci adımı da atacağız. 'Alanımda aldığım eğitimi geliştirmek istiyorum. Uygulamalı bir eğitim almak istiyorum' diyen kişilerin adresi İzmit Belediyesi ile Makina Mühendisleri Kocaeli Şubesi iş birliğinde yapılacak eğitimler olacak."

Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma ise şöyle konuştu:

"Bölge halkımız için bu projeyi çok önemsiyoruz. Türkiye'de Makina Mühendisleri Odası'na bağlı 5 tane uygulamalı eğitim merkezi var. Bunlardan iki tanesi burada. Bakanlık tarafından örnek gösterilen merkezler burası. Buralardan bölge halkımızın yararlanmalarını, üniversitedeki öğrenci arkadaşlarımızın da kendilerini geliştirip ülkeye faydalı bir vatandaş olmalarını istiyoruz. Şu anda ekonomik anlamda ciddi sıkıntıların olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bu konuyla ilgili İzmit Belediyesi'nin başlattığı proje kıymetli. Üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazırız. Sonuna kadar yanınızdayız. Bu süreçte güzel işler yapacağımıza inanıyoruz."