Genç girişimciler, firmalara güven veren yapay zeka uygulamasıyla sınırları aştı

İzmir'de yüksek biyomühendis Gizem Argunşah ve yüksek bilgisayar mühendisi Mahmut Oltan Dere, firmaların verilerini kurum dışına çıkarmadan güvenli şekilde işleyip analiz ederek zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan yapay zeka uygulaması geliştirdi.

Argunşah (34) ve Dere (31), 3 yıl önce iş yaptıkları firmaların verilerini analiz etmek için ortak proje üzerinde çalışmaya başladı.

Firmaların verileri analiz edilirken bilgileri kendi veri tabanında kullandığı gerekçesiyle bazı yapay zeka platformlarına güven duymadığını fark eden genç girişimciler, "güven veren" bir uygulama için kolları sıvadı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) destek alarak İzmir Bilimpark'ta şirket kuran girişimciler, 6 aylık çalışmanın ardından "SkyStudio" adını verdikleri yapay zeka uygulamasını geliştirdi.

Herhangi bir firmanın kendi verilerini kullanarak özel ihtiyaçlarına göre özel yapay zeka asistanlarının oluşturulduğu ve güvenli şekilde dağıtım sağlandığı uygulama, firmanın iş süreçlerindeki doküman yönetimi, müşteri ve çalışan iletişimi, veri analizi, üretim takibi gibi süreçlerini kolaylaştırıyor.

Söz konusu uygulama firmaların hızını, verimliliğini ve karar alma kalitesini artırarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Kısa sürede 30'a yakın büyük firma tarafından kullanılmaya başlanan "SkyStudio", Hollanda ve Fransa'ya da ihraç edildi.

"Veriler dışarı çıkmıyor"

Yüksek bilgisayar mühendisi Mahmut Oltan Dere, AA muhabirine, firmaların yapay zekada yaşadığı en büyük problemin güven, verim ve üretkenlik olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda çalışmalara başladıklarını aktaran Dere, "Beyaz yakalılar, uygulamamızda yazışabiliyor ve veriler dışarı çıkmıyor. Departman bazlı yapay zeka asistanları, kurumsal dokümanları şirket içerisinde yorumluyor. Yapay zeka asistanlarıyla doldurduğumuz, normal çalışanın yanına bir asistan koyduğumuz bir sistem geliştirdik." dedi.

Dere, girişimciliğe sınırlı kaynaklarla başladıklarını, daha sonra KOSGEB'in AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı kapsamındaki destekleriyle işlerinin kolaylaştığını anlattı.

Hedef İngiltere ve ABD pazarı

Kısa sürede yurt içinden ve dışından 400 bin dolar yatırım alarak 20 kişiye istihdam sağladıklarını vurgulayan Dere, şunları kaydetti:

"Amacımız, Türkiye'nin en hızlı büyüyen, iyi hizmet veren yapay zeka şirketi olabilmek, azim ve inançla bu işlerin Türkiye'de yapılabilirliğini gösterebilmekti. Hollanda ve Fransa pazarına satış yapmaya başladık, İngiltere'ye gidiyoruz ve yakında Amerika pazarında olacağız. Bizim gibi startuplarla Türkiye, yapay zekada hizmet ithalatçısı değil, ihracatçısı konuma gelebiliyor. Şu an Türkiye'deki 35'e yakın çoğu holding çapındaki şirketle çalışıyoruz."

Gizem Argunşah ise firmaların veri güvenliğiyle ilgili yaşadığı probleme ilişkin eğitim aldığını söyledi.

Konuyla ilgili proje geliştirdiğini ve çalıştığı firmalarda denediğini ifade eden Argunşah, söz konusu uygulamayla ilgili 6 ay AR-GE yaptıklarını, kendi dil modeli ve yapay zeka asistanlarını geliştirdiklerini belirtti.

Tüm zorluklara rağmen kısa sürede güzel sonuçlar aldıklarına işaret eden Argunşah, "Bir bebeği büyütmek gibi şirketimizi 2 yıldır büyütüyoruz. Şu anda globalleşme açısından da adımlarımız var. Amacımız, Türkiye'den çıkan başarılı global girişim olmak." diye konuştu.