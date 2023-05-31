İzmir-Selanik hattı kesinlikle devam etmeyecek

Mayıs ayı meclis toplantısında İzmir- Selanik hattına ilişkin konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, hattın devam etmeyeceğini belirtti.

DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, mayıs ayı meclis toplantısında İzmir- Selanik hattına ilişkin açıklama yaptı. Öztürk, "İzmir- Selanik hattı ile ilgili gelişme maalesef yok. Maalesef bitti, kesinlikle bitti. Bir örnek teşkil etmesi için de bu açıklamayı yapmak istiyorum. Bir daha böyle bir şeyle karşılaştığımızda enine boyuna bize ne faydası var ne zararı var diye düşünmek, taş üstüne taş koymak lazım. Çok emek verdik. Yıllarca emek verdik. Sadece şahsım değil, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da İzmir Valisi de çok emek verdi. Aklımıza gelebilecek birçok otorite de bu işe emek verdi. Selanik'in hinterlantına baktığınız zaman Balkan ülkeleriydi, bu engellendi. Türkiye'de çalışmalar yapılıyor, hesaplamalar yapılıyor, bütün hesaplamalar yapılıyor, başlıyorsunuz ama arkaya bakıyorsunuz kimse yok. 20 sefer yaptı, 20 seferde ortalama taşınan kamyon sayısı 10-12'ydi. Dayanması güç noktadaydı. Firma 2,5 milyon Euro kaybetti bir seferde. Bunu aşmak için her şeyi yaptık. Kara nakliyesi yapan firmalarla birebir konuştuk. 'Hattı desteklerseniz hat büyüdüğünde onlar da sizi destekleyecek' dedik. İhracat için giden tırların birçoğu boş dönüşlerini genelde Ege Bölgesine yapamadılar, Marmara'ya yaptılar. Çünkü bu tarafa doğru gelen ithalat söz konusu değildi. Ro-Ro gemisinin yolcu taşıma kapasitesi 900 kişiydi. Çok da güzel bir gemiydi. Kurvaziyer gemilerinden farkı yoktu. Maalesef yolcu açısından destek sağlanamadı. Oradan da kayıpları oldu" dedi.

2016 yılında, Türkiye ve Yunanistan nezdinde resmiyet kazanan, ancak daha sonra kesintiye uğrayan süreç, 7 Nisan 2022'de son aşamaya gelmişti. Toplantının ardından seferlerin başlaması için gereken tüm prosedürler tamamlanmış, 11 Ekim'de Selanik-İzmir arası feribot seferleri resmi olarak başlamıştı. Yunanistan'ın Selanik kentinden kalkan Levante Ferries feribotu, 119 yolcu 74 mürettebat ile İzmir'e gelmişti. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 19.00'da Selanik'ten İzmir'e sefer yapacak feribotun, salı ve perşembe ve pazar günleri ise saat 19.00'da İzmir'den Selanik'e sefer yapması, seferlerin 12-13 saat sürmesi bekleniyordu. Araç ve yolcu taşıyan feribotların turizm ve ticaret için geniş fırsatlar sağlayacağı düşünülürken, bu seferlerin yolcu ve taşıma şirketlerinin düşük talebi nedeniyle 31 Mart 2022'ye kadar durdurulduğu belirtilmişti. Öztürk, gelinen süreçte hattın devam etmeyeceğini açıkladı. - İZMİR