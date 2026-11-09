İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı, araç yangınlarında bakımsızlığa dikkat çekti

İzmir Oto Tamircileri Odası ve İESOB Başkanı Necdet Heppekcan, yaz aylarında artış gösteren araç yangınlarının en büyük nedeninin ihmal edilen periyodik bakımlar ve yetkisiz teknik müdahaleler olduğunu bildirdi. Yaklaşık 36 yıldır esnafa hizmet veren Heppekcan, araçlarda yangın riskini artıran dört ana faktörü açıklarken, sanayi esnafına yönelik yüksek voltajlı elektrikli araç eğitimlerinin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

Ülke genelinde karşılaşılan araç yangınları ve teknik arızalar, hem sürücülerin hem de otomotiv sektörünün gündemindeki tazeliğini koruyor. İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (İESOB) Başkanı Necdet Heppekcan, araç yangınlarının arkasında yatan teknik nedenleri detaylı bir şekilde açıklayarak sürücülere hayati uyarılarda bulundu. Odaya kayıtlı 2 bin 600 üyeleri bulunduğunu ve yaklaşık 36 yıldır esnafa hizmet verdiklerini belirten Heppekcan, Türkiye'deki araç sayısının günden güne artmasıyla birlikte teknik arızaların da daha görünür hale geldiğini ifade etti.

Araç yangınlarının temel nedeni bakımsızlık

Araçlarda yaşanan yangınların ana faktörlerini sıralayan Necdet Heppekcan, yetkisiz kişilerce yapılan hatalı müdahaleler, kontrolsüz şekilde araca eklenen aksesuarlar ve bakımsız kalan elektrik tesisatlarının kısa devrelere yol açarak yangını tetiklediğini vurguladı. Bunun yanı sıra dizel, benzinli ve LPG'li araçlarda zamanla yıpranan yakıt ve yağ hortumlarından sızan akaryakıtın alev almasının büyük risk taşıdığını belirten Heppekcan, mekanik aksamın, radyatörün ve su kaçaklarının kontrol edilmemesi sonucu motorun aşırı ısınmasının ve kullanıcıların periyodik bakımları ertelemesinin de yangınlara doğrudan zemin hazırladığını söyledi.

"Ustanız 'değişecek' diyorsa ertelemeyin"

Araç bakımının insan sağlığından farksız olduğunu vurgulayan Heppekcan, sürücülerin araçlarını her 10 bin kilometrede bir bakıma sokması gerektiğini belirtti. Heppekcan, "Bakım sırasında usta bir parçanın değişmesi gerektiğini söylüyorsa, sürücülerimiz 'Bir 5 bin kilometre daha gideyim' dememeli. İnsan kendi sağlığına nasıl bakıyorsa, aracına da öyle bakmalı" ifadelerini kullandı.

Sanayi esnafına elektrikli ve hibrit araç eğitimi

Gelişen teknolojiyle birlikte elektrikli ve hibrit araçların piyasadaki payının hızla arttığını hatırlatan Heppekcan, sektördeki dönüşüme ayak uydurduklarını söyledi. İzmir Oto Tamircileri Odası olarak esnafa yönelik hafta sonları düzenledikleri ücretsiz eğitim programlarına devam ettiklerini aktaran Heppekcan, sanayi çalışanlarını 380 volt ve üzeri yüksek voltaja sahip bu araçlara müdahale konusunda eğittiklerini ve yaşanabilecek muhtemel teknik risklerin önüne geçmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı