İzmir merkezli fintek şirketi Vallet, 2023 verilerini paylaştı

İzmir merkezli e-ticaret ve ödeme altyapısı sağlayıcısı fintek şirketi Vallet, 2023 verilerini paylaştı. Fintek ve e-ticareti birleştiren bir ekosistem oluşturduklarını ifade eden Vallet'in CEO'su Görkem Bayramoğlu, "8 kişiyle çıktığımız yolculukta, kurulduğumuz günden bu yana aylık yüzde 70-80'lere varan büyüme oranıyla bugün 12 binden fazla üye işyerine ve 46 çalışana ulaştık. Her ay 250 bini aşkın işlemde, 200 milyon TL'yi aşkın hacme aracılık eden altyapımız, 12 binden fazla üye işyeri tarafından kullanılıyor" dedi.

2023 verilerine ilişkin bilgiler paylaşan ve sektörü değerlendiren İzmir merkezli fintek şirketi Vallet'in CEO'su Görkem Bayramoğlu, "KOBİ'ler için işin merkezine yerleşen e-ticaretin, ödeme altyapısından online mağaza operasyonuna, lojistikten depo yönetimine pek çok boyutu var. Ekonomik ters rüzgarlardan birinci elden etkilenen KOBİ'ler, böyle durumlarda maliyet tasarrufunu gözeterek ödeme altyapılarının, ihtiyaçlarının birden fazlasına yanıt vermesini bekliyor. Vallet, Fintech ve e-ticareti birleştiren bir ekosistem haline gelerek bu ihtiyaçlara yanıt veriyor" dedi.

KOBİ'LER ÖDEME SİSTEMLERİNDEN DAHA FAZLASINI BEKLİYOR

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin de e-ticarette ekosistem yaklaşımına giderek ısındığını dile getiren Görkem Bayramoğlu, "KOBİ'lerin büyük çoğunluğu, e-ticaretle büyük pazaryerleri aracılığıyla tanıştı. Bu platformlar kargo, operasyon yönetimi, ödeme alma gibi ihtiyaçlarda da üye işyerlerine destek oluyor. Pazaryerlerinin yüksek komisyonları sebebiyle bekledikleri karlılığa ulaşamayan KOBİ'lerin bazıları pazaryerlerini terk etse bile benzer bir konforu, tercih ettikleri e-ticaret altyapısından da bekliyor. İzmir merkezli, yerli bir finansal teknoloji şirketi olarak bu ihtiyacın farkındayız. Tam da bu sebepten, bireysel ve kurumsal müşterilere özel olarak tasarlanmış ödeme sistemleri, e-ticaret platformları ve kargo çözümlerini tek platformda birleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

TCMB lisanslı 7 ödeme kuruluşu ana pazarlama çözüm ortağı olarak KOBİ'lere sanal POS, linkle ödeme ve abonelik sistemleri gibi dijital, Android POS ve fiziki POS cihazıyla ödeme alma hizmetleri sağladıklarını belirten Görkem Bayramoğlu, "Aynı zamanda e-ticaret ve e-mağaza çözümlerimizle her ölçekten işletmenin çok kısa süre içinde dijitalde varlık göstermesini ve ticaret yapmasını olanaklı kılıyoruz. Geliştirdiğimiz "Kargo Geliyo" ürünümüz sayesinde 6 kargo şirketiyle anlaşmamız bulunmakta ve bu ürün ile işletmelere entegre çözümler sunuyoruz" diye konuştu.

HER AY YÜZDE 70 BÜYÜDÜ, 12 BİNİ AŞKIN ÜYE İŞYERİNE ULAŞTI

Aralık 2022'de İzmir'de kurulan yerli bir fintek ve e-ticaret şirketi olduklarını dile getiren Görkem Bayramoğlu, 2023'e ilişkin rakam ve değerlendirmeleri de paylaştı. Yapay zeka destekli hile ve chargeback önleme, 3D güvenlik protokolü, kolay arayüz ve hızlı entegrasyon gibi yönleriyle ayrışan geniş yelpazedeki ürünlerinin kısa sürede KOBİ'lerde karşılık bulduğunu söyleyen Görkem Bayramoğlu, "8 kişiyle çıktığımız Vallet yolculuğunda, kurulduğumuz günden bu yana aylık yüzde 70-80'lere varan büyüme oranıyla bugün 12 binden fazla üye işyerine ve 46 çalışana ulaştık. Her ay 250 bini aşkın işlemde, 200 milyon TL'yi aşkın hacme aracılık eden altyapımız, 12 binden fazla üye işyeri tarafından kullanılıyor. İşlem hacmine ve ciro potansiyeline göre işletmeye uygun belirlenen, yüzde 3,09'dan başlayan komisyon oranlarımızla üye işyerlerine maliyet etkin çözümler sunabiliyoruz. Kısa valör süreleri, müşterilerimizin nakit akışı sağlıklarını desteklerken, onlara işlerini büyütme ve pazar paylarını güçlendirme olanağı veriyor" dedi.

2024'ün kendileri için güçlü büyüme yılı olmasını beklediklerini dile getiren Bayramoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"E-ticaret yapmak isteyen bireysel satıcılar ve kurumsal şirketler, aracıları ortadan kaldırarak yalnızca pazarlama ve satışa odaklanabilecekleri tümleşik çözümlere yöneliyor. Vallet, nitelikli hizmetiyle 2024'te de bu pastadaki payını büyütmeye devam edecek. Yeni yıl itibarıyla, İzmir'in Karabağlar bölgesinde hazırlıkları süren ve Vallet Heaven Valley olarak adlandırdığımız 1.250 metrekarelik modern ofisimize taşınacağız. İzmir'in en büyük finansal teknoloji binası olacak bu yapı, bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Yeni yılda da dijital ödeme ve e-ticaret alanında, Türkiye'de dönüştürücü bir rol oynayan, yenilikçi bir teknoloji şirketi olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."