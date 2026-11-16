İzmir Konak'ta emekliler pazarda alım gücünün düştüğünü anlattı

HABER: FATİH ÖZKILINÇ / KAMERA: AKIN KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesindeki Hatay Semt Pazarı'nda alışveriş yapan emekli yurttaşlar, artan hayat pahalılığı ve yetersiz gelirleri nedeniyle temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandıklarını anlattı. Pazara ayırdıkları bütçeyle istedikleri ürünleri alamadıklarını belirten emekliler, uygun fiyatlı tezgahları aradıklarını ve alışverişlerini azalttıklarını söyledi. Pazar esnafı da yurttaşların alım gücünün düştüğünü belirterek, "Herkes bir kilo yerine yarım kiloya düştü, taneye düştü" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde kurulan Hatay Semt Pazarı'nda, hayat pahalılığı emeklilerin pazar arabalarına yansıdı. Aylıklarıyla geçinmekte zorlanan emekliler, sebze ve meyve ihtiyaçlarını sınırlarken, pazar esnafı da alım gücündeki düşüş nedeniyle vatandaşların artık kilo yerine yarım kilo ya da tane hesabıyla alışveriş yaptığını söyledi.

"HAYAT ŞARTLARI AĞIR"

Pazara ayırdığı parayla hem alışveriş yapmak hem de telefon borcunu ödemek zorunda olduğunu belirten emekli bir yurttaş, "Aldığımız maaş belli. Arabada bir şey yok. Hani sağ olsunlar. İki bin lirayla çıktık. Bin lira da telefon borcum var, onu yatıracağım. Allah millete yardım etsin. Her hafta pazar alışverişine çıkmaya çalışıyoruz ama az ama çok bir şeyler almaya çalışıyoruz. Cebimizde hangisi uygunsa onu alıyoruz. Hani öyle her istediğimizi alamıyoruz. Hayat şartları ağır. Mantar, mandalina bir de peynir aldım" dedi.

Bir başka emekli yurttaş ise aylığının yalnızca temel gıda ihtiyaçlarına yettiğini belirterek, "İyi geçinen var mı? Yok. Anca yemeğe harcıyoruz. Ekstra bir şeyimiz yok" diye konuştu.

"UYGUN PAZARLARI KOLLUYORUZ"

Alışveriş yaparken fiyatları karşılaştırmak zorunda kaldığını anlatan bir yurttaş, uygun fiyatlı pazarları takip ettiğini belirterek, "Parası olana güzel, parası olmayana... Ben bugün hepsini almadım. Eğer hepsini alsam 1500 - 2 bin liradan aşağı çıkamazsın. Ben dün Eşrefpaşa'ya da gittim. Orası da uygun. Uygun pazarları kolluyoruz" ifadelerini kullandı.

Pazardaki fiyatlara tepki gösteren bir başka emekli de, "Pazar çok pahalı. Domatesin kilosu 35 lira. Emekli maaşı ne yapılacak? Vatandaş ne olacak? Bir emekli maaşımız var, o da yetmiyor pazara. Bakanlar alıyor 400-500 bin lira para, yetmiyor onlara, bize 25 bin lira para mı yetecek? Nasıl olacak? Allah yardımcımız olsun" dedi.

"MEYVEMİ ALSAM SEBZEMİ ALAMIYORUM"

Pazar alışverişi için ayırdığı 1000 liranın yeterli olmadığını anlatan emekli bir yurttaş, artık her hafta pazara çıkamadığını belirterek, "Her şey çok pahalı. Pazara 1000 lira ayırıyorum. İstediğim gibi alamıyorum hiçbir şey. Meyvemi alsam sebzemi alamıyorum, sebzemi alsam meyvemi alamıyorum. Nerede her hafta pazara çıkacağım? 15 günde bir sefer çıkıyorum. Aldıklarımla yetiniyorum" diye konuştu.

Yalnız yaşamasına rağmen ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirten bir başka emekli yurttaş ise, "Pazar cebimde ne varsa alıp götürüyor. 100 lira bozuk para oldu. 200 lira bozuk para oldu. Pazara her hafta 1200 lira ayırıyorum. İstediklerimi, yalnız olduğumu halde alamıyorum. Yalnız yaşıyorum, alamıyorum" ifadelerini kullandı.

PAZAR ESNAFI: "HERKES BİR KİLO YERİNE YARIM KİLOYA DÜŞTÜ"

Hatay Semt Pazarı esnafı Mustafa Biçer, yurttaşların alım gücündeki düşüşün satışları olumsuz etkilediğini söyledi. Tezgahlarda ürün bolluğu olmasına rağmen alıcı bulmakta zorlandıklarını belirten Biçer, esnafın vergi, sigorta ve yer ücretleri gibi giderlerinin de yüksek olduğunu ifade etti.

Biçer, şunları söyledi:

"Durumlar şu an kritik, işlerin tadı yok. Gidiyoruz, geliyoruz ama boş. İnsanlarda alım gücü kalmadı. Herkes bir kilo yerine yarım kiloya düştü, taneye düştü. Geçim sıkıntısı had safhada. Her şey aldı başını gidiyor. Vergiler, algılar yüksek, sigortaları yüksek. Yer paraları yüksek ama satış yok. Biz kışlık sebze satıyoruz. Kereviz, pancar, havuç, turp. Geçen yıla göre fiyatlar aynı, değişen bir şey yok. Hatta düşen de var, yükselen de var ama geçen seneye göre yine biraz daha düşük. Geçen sene hava soğuktu. Bu sene hava sıcak, bol mahsul. Bu sene kış da yok. Mal bol olunca böyle oluyor. Çiftçinin durumu da belli zaten. Mallar yerinde kalıyor, kalkmıyor."

"MAL SATILIYOR AMA KİMSE MEMNUN DEĞİL"

Pazar esnafı Samet Kılıç da satışların devam etmesine rağmen hem esnafın hem de yurttaşların ekonomik koşullardan memnun olmadığını belirtti. Kılıç, "Bazı mallar kurtarıyor, bazısı kurtarmıyor ama milletin bütçesine göre gerçekten hiçbir şey güzel değil. Satışlar güzel, mal satılıyor ama kimse memnun değil" dedi.

Kaynak: ANKA