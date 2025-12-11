Haberler

İzmir'in kışlık sebze tarlalarında hasat telaşı yaşanıyor

Türkiye'nin kış sebzeleri üretim merkezi İzmir'de, verimli topraklarda kışlık sebze hasadı için yoğun çalışmalar sürüyor. Üretim ağırlıklı olarak Torbalı, Bayındır, Tire, Menemen, Menderes ve Çeşme ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Bu yıl verimden memnun olan üreticiler, hasat sürecinden keyif alıyor.

Türkiye'nin kış sebzeleri üretim merkezlerinden İzmir'de hasat için yoğun mesai harcanıyor.

Verimli topraklarıyla tarımsal üretimde öne çıkan kentte yıllık 1 milyon 900 ton civarında sebze üretiliyor. Bu sebzelerin yaklaşık 325 bin tonunu kışlık türler oluşturuyor.

Üretim ağırlıklı olarak Torbalı, Bayındır, Tire, Menemen, Menderes ve Çeşme ilçelerinde gerçekleşiyor.

Toprağında 15 çeşit kışlık sebze yetişen İzmir, brokoli, kereviz, enginar ve ıspanak üretiminde birinci, karnabahar ve pırasa üretiminde ikinci, kırmızı pancar üretiminde ise üçüncü sırada yer alıyor. İzmir, bu gücüyle "kışlık sebze üretim üssü" olarak adlandırılıyor.

Bugünlerde hasada başlayan üreticiler, emeklerinin karşılığını topluyor.

"Bu yıl verim iyi"

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, İç Anadolu'nun ardından İzmir'de kışlık sebze hasadına başlandığını söyledi.

İzmir'deki üretimin ihracata, iç pazara ve işlenmesi amacıyla sanayiye gittiğini ifade eden Şahin, "Hasat en keyiflisidir ve şu an kışlık sebzede hasat var. Çiftçi yorgunluğu birikmesine rağmen hasatta telaşlı şekilde ürününü toplar. Kışlık sebze tarlada hiç bekletilmeden traktörlerle işleme tesislerine ya da soğuk hava deposuna ulaştırılıyor." dedi.

Şahin, kış sebzelerinde sonbahar yağmurlarının, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının artmasının ürün gelişimini desteklediğini anlattı.

Küresel iklim değişikliğinin İzmir'deki tarımsal faaliyetleri etkilediğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Kentte son 20-30 günde yağışların gelmesi ve havaların soğumasıyla kış sebzeleri toparlandı. Böylelikle sıklaşmasına, sertleşmesine ve pazar değerinin artmasına sebep oldu. Üreticiler damla sulama sistemle fidelerin ilk dikildiğinde o yağmurun gelmediği dönemlerde su verdi. Yağışların artması ve havaların soğumaya başlayıp yağışlar geldiğinde sulama tamamen bırakıldı. Yağış düşük olması ve havanın soğumasının gecikmesi hasadı 15 gün öteledi. Son 15 gün içerisinde hava sıcaklıkları biraz düşmeye başlayınca toparlandı, üstüne 3-5 gün de üst üste yağmur da gelince kalite oluştu. Bu yıl verim iyi. Üretimimiz verimden memnun."

Torbalı ilçesindeki üreticilerden Mehmet Kaynak ise üretimin bol olduğunu belirterek, kasım ayındaki yağmurla ürünün güzel bir seviyeye geldiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
