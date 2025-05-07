İzmir'in Birgi Köyü'nde SENTRUM Uygulama Merkezi Açıldı

Yerel Kalkınma ve sürdürülebilir dönüşüm çalışmalarının merkez üstü olacak SENTRUM Uygulama Merkezi, İzmir'in tarihi Birgi köyünde açıldı.

Enerjisa Enerji'den yapılan açıklamaya göre, SENTRUM Projesi, Enerjisa Enerji ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) öncülüğünde başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) destekleriyle güçlenen projeyle yerel kalkınma desteklenirken, sürdürülebilir dönüşümünün sağlanması için yürütülen tüm çalışmaların merkez üssünün burası olması hedefleniyor.

Merkezde koordine edilecek çalışmalar, enerji verimliliğinden kadınlar ve gençlerin güçlenmesine, kültürel mirasın korunmasından iklim değişikliğiyle ilgili farkındalığın geliştirilmesine kadar pek çok alanda Birgi'nin dönüşümüne öncülük edecek.

SENTRUM Uygulama Merkezi'nin açılış törenine Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ve Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Şener katıldı. TGA Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu da tören için video mesaj gönderdi.

Törende, projenin sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri değerlendirilirken, bugüne dek yürütülen çalışmalar ve geleceğe yönelik hedefler kamuoyuyla paylaşıldı.

Sabancı Üniversitesi, HiltonSA Otelleri ve Sabancı Vakfı'nın destekçi, Ödemiş Kaymakamlığı ve Ödemiş Belediyesi'nin ise yerel ortak olarak yer aldığı SENTRUM Projesi kapsamında Birgi'de başlatılan sürdürülebilir turizm çalışmaları, Uygulama Merkezi'nin açılışı ile yeni bir boyut kazandı.

Birgi'de yürütülen sürdürülebilir turizm çalışmalarına artık Uygulama Merkezi'nde yön verilirken, bu merkezle bölgede yerel miras odağında yürütülen tüm yeşil dönüşüm çalışmaları daha kalıcı, daha erişilebilir ve daha görünür hale gelecek.

Geliştirilen sürdürülebilir turizm modeliyle dört mevsime yayılan bir turizm anlayışı teşvik ediliyor.

SENTRUM Projesi kapsamında Birgi'de yürütülen çalışmalar, Birgi'nin Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterleriyle uyumlu bir sürdürülebilir turizm modeline dönüşmesini destekliyor.

Birgi, bu dönüşümle çevresel, kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan güçlenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda bugüne dek yürütülen çalışmalarla yerel değerleri ön plana çıkaracak eğitim programları ve atölyeler düzenlendi.

Turizm işletmelerinin temsilcileri, kadınlar, gençler ve çocuklardan oluşan toplam 1000 kişi 21 farklı eğitim programına katıldı. Yerel aktörlerle birlikte sürdürülebilir turizm, toplumsal cinsiyet eşitliği ve küresel standartlara uyum başlıklarında kapsamlı toplantılar düzenlendi.

"İlham veren başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, Türkiye'nin enerji dönüşümünde "Daha İyi Bir Gelecek" hedefiyle sürdürülebilirlik çalışmalarıyla örnek olduklarını belirterek, "SENTRUM Projemiz ile daha önce Ayvalık Küçükköy'de yazdığımız başarı hikayesini, İzmir'in tarihi Birgi köyünde de tekrarlayarak başarımızın tesadüf olmadığını gösterdik. Açılışını gerçekleştirdiğimiz merkezimizle de faaliyetlerimize hız verecek, çalışmalarımızı daha geniş kitlelerle buluşturacağız. Birgi'yi turizmin dört mevsime yayıldığı, sürdürülebilir 'yeşil destinasyon' haline getirirken, aynı zamanda bu alanda tüm dünyaya ilham veren başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino da turizm alanında yeni bir yaklaşımı savunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirliği ve toplum refahını merkeze koyan bir yaklaşım. SENTRUM Projesi bu vizyonu somutlaştırıyor, yerel topluluklar için sürdürülebilir ve yaşanabilir destinasyonlar inşa etmeyi amaçlıyor. Bugün açılan yeni merkez, toplum eğitimleri, atölyeler, aile dostu ziyaretçi hizmetleri ve sürdürülebilirlik girişimlerine ev sahipliği yapacak. Birgi, sürdürülebilirlik ilkelerinin yerel turizmin gelişimine nasıl entegre edilebileceğini göstererek, tanınmış bir yeşil destinasyon olma yolunda istikrarlı bir şekilde ilerliyor."

TGA Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu ise SENTRUM Projesi'nin, sürdürülebilir kalkınma vizyonunu sahaya taşıyan öncü bir model olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"SENTRUM Birgi Ofisi, bu vizyonun yereldeki uygulama merkezidir. Kadınlar, gençler, çocuklar ve yerel işletmeler için önemli bir buluşma noktası olan bu ofis, farkındalık, eğitim ve katılımcılıkla sürdürülebilir turizmi sahada güçlendirecektir. GSTC ile imzaladığımız ulusal program çerçevesinde, Türkiye sürdürülebilir turizmde küresel standartlara yön veren ülkeler arasında lider konumdadır. SENTRUM ise bu dönüşümün yerel ölçekteki en güçlü yansımalarından biri olacaktır."