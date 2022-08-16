İzmir haberi... İzmir'de kruvaziyer bereketi

İzmir gelişmesine göre Uzun bir sürenin ardından kruvaziyer gemi hasreti sona eren İzmir'e, Çeşme ve Dikili limanları da dahil olmak üzere 4 ayda toplam 45 gemi geldi, yaklaşık 22 bin yolcu İzmir'i gezdi.

Uzun bir sürenin ardından kruvaziyer gemi hasreti sona eren İzmir'e, Çeşme ve Dikili limanları da dahil olmak üzere 4 ayda toplam 45 gemi geldi, yaklaşık 22 bin yolcu İzmir'i gezdi.

Türkiye'ye 7 ayda 437 gemi yanaştı ve 376 bin yolcu ülkenin çeşitli noktalarında tatil yaptı. 6 yıllık aranın ardından 14 Nisan'da kruvaziyer gemileri ağırlamaya başlayan İzmir'e ise 4 ayda toplam 45 gemi demirledi. Yaklaşık 22 bin yolcu, İzmir'in güzelliklerini deneyimledi. 6 yılın ardından ilk gemiyi karşılamanın heyecanını yaşayan İzmir'de, Miami'den hareket eden Insigna Oceania gemisi çiçeklerle karşılanmıştı. 830 yolcu kapasiteli ve içinde 400 yolcunun bulunduğu gemi, akşam saatlerinde İzmir'den ayrılarak İstanbul'a hareket etmişti. 14 Nisan'dan 1 Ağustos tarihine kadar geçen süre zarfında İzmir Alsancak Limanı'na 9 gemiden 14 bin yolcu, Çeşme Ulusoy Limanı'na 20 gemiden 5 bin yolcu ve Dikili Limanı'na da 16 gemiden 2 bin 900 yolcu iniş yaptı.

"Kruvaziyer turizminde daha güzel günleri göreceğiz"

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Türk kruvaziyer sektörünün ocak-temmuz 2022 dönemi itibariyle pandemi öncesinin gemi ve yolcu rakamlarını geride bıraktığını, uğrak yapan gemi adedi olarak son 7 yılın en yüksek rakamlarına ulaşıldığını açıkladı. Öztürk, Denizcilik Genel Müdürlüğünün resmi rakamlarına göre Türkiye limanlarına bu yılın ilk 7 ayında 437 gemi ve yaklaşık 377 bin yolcunun geldiğini söyledi. İzmir Alsancak Limanı, Çeşme Ulusoy Limanı ve Dikili Limanı'na toplam 45 geminin yanaştığını, Ege Port Kuşadası'na 220 gemi ve 212 bin yolcunun geldiğini belirten Öztürk, "2015 yılından sonra bölgesel gelişmeler, 2019 yılından sonra da pandemi nedeniyle gerileyen kruvaziyer sektörü, 2022 yılından itibaren yönünü yukarı çevirdi. Gemiler pandemi tedbirleri nedeniyle düşük yolcu kapasitesi ile hareket etse de limanlara yanaşan gemi sayısı artmaya devam ediyor. Aldığımız bilgilere göre 2023'te kruvaziyer hatlarının satışları çok güçlü. Dolayısıyla önümüzdeki sezonda çok daha fazla gemiyi limanlarımızda göreceğimizi düşünüyoruz. Pandemide zor bir dönem geçiren kruvaziyer operatörleri için Akdeniz parlak ve karlı bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Kruvaziyer pazarında Akdeniz'in yükselen pazar olması bizi de olumlu etkileyecektir. Biz de 2023 ve daha sonraki sezonlarda daha fazla gemi ve yolcu hedefine ulaşmak için uluslararası organizasyonlarına katılarak ülkemiz limanlarını tanıtmaya ve kruvaziyer firmalarının temsilcilerine yönelik ziyaretler gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - İZMİR