İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 93. kez kapıları açılıyor

9 Eylül arasında 93'üncüsü kez kapılarını açmaya hazırlanan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) lansman toplantısı gerçekleştirildi. Fuarın basın toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "30 Ağustos Zafer Bayramı olduğu için etkenliklerle çakışmaması adına resmi açılışı 31 Ağustos'ta yapacağız" dedi.

Bu yıl 30 Ağustos- 9 Eylül arasında 'Teknoloji' teması ile 93'üncüsü kez kapılarını açmaya hazırlanan İEF'in lansman toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve fuar sponsorları katılım gösterdi. Lansmanda, İEF'in bu yılki onur konuğu kentinin İstanbul olacağı belirtilirken girişimcilerin, startupların ve büyük teknoloji firmalarının bir araya geleceği aktarıldı. Fuarın basın toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir ilk olarak Cumhuriyet kentidir ve Cumhuriyet'in ilk Uluslararası İzmir Enternasyonel Fuarı'dır. İzmir'in marka bir şehir olmasında en fazla katkısı olan etkinliktir. İzmir Fuarı'nı İzmir'den ayrı düşünmek Türkiye'yi İzmir'siz düşünmek gibi bir şeydir. O yüzden bu yıl 93'üncüsünü düzenleyeceğimiz bu fuarı, her zaman olduğu gibi büyük bir merakla, heyecanla bekliyoruz" dedi.

'ESKİ FUARIN COŞKUSUNU, CANLILIĞINI YAKALAMAYI AMAÇLIYORUZ'

Tugay, "Bu sene 30 Ağustosta açılacak fuarımız. 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğu için etkenliklerle çakışmaması adına resmi açılışı 31 Ağustos'ta yapacağız. Kapanışı da 9 Eylül'de yapacağız ve 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yılı olacak, onun coşkusunu da birlikte yaşayacağız. Fuarımızı, bize Atamızın bir mirası olarak görüyoruz ve İzmir'in kent kimliğinde Türkiye'nin ekonomisine büyük katkıları olan en önemli etkinliklerinden biri olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

'İZMİR KÜLTÜRÜDÜR'

Bu yıl teknoloji teması ile İzmir'i gelecek yıllara taşımaya çalıştıklarını hissettirmeyi amaçladıklarını belirten Tugay, "İzmir, kültürüdür, sanattır, turizmdir, tarımdır. Ancak İzmir yenilikçiliği ile çağı yakalaması ile bugünü geleceğe emin adımlarla taşıması ile de örnek bir kent olacak. Hepimizi üzen yangınlar ve geleceğe dair endişemizi akılla, bilimle ve çalışkanlıkla, neşemizi mutluluğumuzu bir araya getirdiğimiz bir ortam olacak. Üzerimizdeki karamsarlığı attığımız ve moral bulduğumuz bir fuar olacak. Onur konuğumuz İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi görkemli bir sergi ile aramızda olacak. Ticaret Bakanımızı ve Genel Başkanımızı bekliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı onur konuğu olarak gelecekler. Geçen yıla oranla fuarda daha fazla ziyaretçi olacağını umuyoruz" dedi. Ayrıca, bu yıl İEF'e 1 milyon civarında ziyaretçi beklediklerini söyleyen Tugay, herkesi fuara katılmaya davet etti.'

'İZMİRLİLERLE EL ELE OLUYORUZ'

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise "Köklü bir geçmişe sahip, geleceği simgeleyen 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarının bir kez daha ana sponsoru olduk. Her zamanın kıymetini bilememiz gereken, özel bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehir 8 bin 500 yıllık tarihe sahip. İzmir, çağlar boyunca birbirinden farklı zengin ve derinliklere, büyük insan, sanatçı, medeniyet, Efes ve Bergama gibi tarihi parlak tarihi merkezlere ev sahipliği yaptı. İzmir bu özellikleri ile bugün ve geleceğin en değerli şehridir. Kısa bir süre sonra bu güzel şehirde uluslararası İzmir fuarının 93'üncünğn açılışına tanıklık yapacağız. Biz İzmir'de büyüyen, kazanan, kendi sektörümüzde öncülük yapan bir şirketiz. Güzel İzmir'imizin kıymetini ve bize kattıklarının farkındayız. Bu farkındalık ile İzmir fuar başta olmak üzere kazandıklarımızın bir bölümünü, bu şehirde sosyal projelere harcamanın bir lütuf değil bir görevimiz olduğunu düşünüyoruz. İzmir'e karşı kendimizi sorumlu hissediyoruz. Samimi anlayışımız ve kurumsal felsefemizden yola çıkarak uluslararası İzmir Fuarına ana sponsor olduk. Bu yaklaşımımız nedeni ile de İzmir'in kültür sanat dünyasına destek veriyoruz. Hayatın her alanında içten dayanışma ruhu, sosyal projelerde hep İzmirlilerle el ele oluyoruz. Uluslararası İzmir Fuarında bu yıl ana söyleminde vurguladığı gibi bizde zamanın ötesine geçiyoruz" ifadesine yer verdi.

'ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERİMİZ OLACAK'

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı da "Bu yıl teknoloji teması etrafında şekillenen İEF, ziyaretçilerini geleceğin kapılarını aralamaya davet ediyor. Bu sene fuarla, teknolojinin nasıl bir devrim yarattığını deneyimleyeceğiz. Temaya uygun çeşitli etkinliklerimiz olacak" dedi.