İzmir'deki Turizm Krizi: ETİK Toplantısında Sorunlar Masaya Yatırıldı

İzmir'deki Turizm Krizi: ETİK Toplantısında Sorunlar Masaya Yatırıldı
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Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) tarafından düzenlenen toplantıda, İzmir'in turizm sektöründeki sorunlar ve yerel yönetimlerin ilgisizliği ele alındı. ETİK Başkanı Mehmet İşler, İzmir’in turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilmediğini ve kentin turist sayısında gerilediğini vurguladı.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliğinin (ETİK) düzenlediği toplantıda, İzmir'deki turizm sektörünün yaşadığı sorun ve zorluklar görüşüldü.

Foça ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, kentteki turizm tesis sahipleri ve yöneticileri ile ilgili kuruluşların yetkilileri katıldı.

ETİK Başkanı Mehmet İşler, toplantıdaki konuşmasında, turizmin İzmir'in kanayan yarası olduğunu söyledi.

İzmir'deki yerel yöneticilerin turizm konusuna ilgisiz kaldığını öne süren İşler, bu nedenle kentin hak ettiği yere ulaşamadığını ifade etti.

Mehmet İşler, "Kongre, sağlık, deniz, kum, tarih, inanç gibi turizm çeşitlerine sahip İzmir'in hiçbir zaman olduğu yerden ileriye gidemeyip olduğu yerde sayması ve 2 milyon turist barajını aşmaması büyük ayıp ve kayıp olarak gözükmekte." dedi.

İzmir için güzel bir çalışma olarak gördükleri Çeşme Projesi'nin siyasete kurban edildiğini belirten İşler, ETİK olarak kentin turizmiyle ilgili bilimsel bir rapor hazırladıklarını dile getirdi.

İşler, İzmir'in turizmde 1990'da yakaladığı rakamların bile gerisinde olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:

"İzmir'in turizm pastasındaki payı düşüyor. Buradan herkesin kendine çıkarması gereken bir ders var. Turizm, yerel yönetimlerin öncülüğünde ve liderliğinde gelişen bir endüstridir. İzmirli turizmciler olarak yerel yönetimin, su paralarını artırmak yerine daha fazla turizmle ilgilenmesini istiyoruz. Derdimiz İzmir'i dış pazarlarda tanıtmak, kente daha fazla turist getirmek. Nüfusumuz kadar turist getirerek 5 milyon hedefini yakalamak istiyoruz."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
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