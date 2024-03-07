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İzmir'deki Lezita Fabrikası'nda İşçiler Grev Başlattı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Lezita Fabrikası'nda çalışan Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçiler greve başladı. Sendika yetkilileri, fabrika yönetiminin toplu iş sözleşmesi görüşmelerine oturmayı reddettiğini belirtti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Lezita Fabrikası'nda çalışan Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçiler greve başladı.

Öz Gıda İş Sendikası Basın Sözcüsü İsmail Uğur, fabrika önünde yaptığı açıklamada, Lezita'da örgütlenerek toplu iş sözleşmesi (TİS) yetkisini aldıklarını belirtti.

TİS görüşmesi yetkilerine rağmen Lezita yönetiminin görüşme masasına oturmayı reddettiğini söyleyen Uğur, grevden başka çıkar yol kalmadığını kaydetti.

Uğur, grevin, işveren TİS masasına oturuncaya kadar süreceğini ifade ederek, şirket yönetiminin işçinin iradesini kırmak için yasa ve etik dışı yollara başvurduğunu savundu.

Fabrikanın önünde bulunan otopark alanında toplanan sendika üyesi işçiler, işletmenin girişine "bu iş yerinde grev var" yazılı pankart astı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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