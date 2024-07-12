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İzmir'deki Balıkçılar Durgunluktan Şikayetçi

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İzmir'deki tarihi Havra Sokağı'ndaki balıkçı esnafı, satışların durgun olduğunu ifade ederek dert yakındı. Balık fiyatlarının düşük olduğunu belirten esnaf, satışların beklenen seviyede olmadığını söyledi.

İzmir'de, taze balık almak isteyenlerin adresi olan tarihi Havra Sokağı'ndaki balıkçı esnafı, satışların durgun olduğunu ifade ederek dert yakındı. Balık fiyatlarının düşük olduğunu ifade eden esnaf, "Balık var ama satış yok" diyor.

İzmir Kemeraltı Çarşısı'ndaki tarihi Havra Sokağı, balık almak isteyenlerin uğrak mekanı haline gelirken, balık satışlarında şu sıralar durgunluk yaşanıyor. Balıkçılar, yaz mevsiminde genellikle satışların düştüğünü ifade ederken, satışların kendilerini memnun etmediğini söyledi. Balık fiyatlarının uygun olduğunu ifade eden esnaf, satışların önümüzdeki günlerde daha da artmasını beklediklerini aktardı.

Tarihi çarşıda; sardalya 100 TL, çupra ve levrek 150-180 TL, Norveç somonu 400 TL, Karadeniz somonu 130 TL, uskumru 130 TL'den satılıyor.

"Balık fiyatları et fiyatlarına göre hesaplı"

Balıkçı esnafı Kenan Peker, balık fiyatlarının et fiyatlarına göre hesaplı olduğunu dile getirdi. Peker, "Satışlar pek istediğimiz gibi değil. Fiyatlar aslında çok hesaplı; fakat satışlar iyi değil. Biz de memnun değiliz bu durumdan. 1 kilo etin kilosu şu an 600 TL ve 1 kilo sardalyayı 100 TL'ye alabilirsiniz. 1 kilo sardalyayı 3-4 kişi rahatlıkla yiyebiliyor. 1 kilo eti kaç kişi yiyebilir? Balık hem hesaplı hem ekonomik" dedi.

Bir başka balıkçı esnafı İzzettin Yedikardeş de, yazın balığın tercih edilmediğinden fiyatların düştüğünü söyledi. Yedikardeş, "Piyasaya göre ucuz. Bir taze fasulyeye bakıyorsunuz 140-150 lira. Barbunya 150-160 TL. Balık onun yanında ucuz kaldı. Temmuz 15'ten sonra balık çeşitleri daha da artar. İş yapacağımız saatler ama tezgahlarda kimse yok" ifadelerine yer verdi.

Mustafa Kavacık isimli vatandaş ise fiyatları uygun bulduklarını aktardı. Kavacık, "1 kilogram et 600 TL, balık 130 TL. İnsanlarda para yok ve çok sıkıntıdalar" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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