İzmir'de yağışlar kışlık sebze hasadını 10 gün erkene çekti

Türkiye'nin kışlık sebze üretim merkezi İzmir'de sonbahar yağışlarıyla erkene çekilen hasat, tarlalara hareketlilik getirdi.

Verimli toprakları ve güçlü tarımsal üretim altyapısıyla öne çıkan İzmir, ülkenin sebze ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstleniyor. Brokoli, kök kereviz, enginar, ıspanak, karnabahar ve pırasa üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan kentin başta Torbalı, Bayındır, Tire, Menemen, Menderes ve Çeşme ilçeleri olmak üzere birçok bölgesinde kışlık sebze yetiştiriliyor.

Türkiye'de üretilen brokolinin yüzde 56'sını, kök kerevizin yüzde 51'ini ve karnabaharın yüzde 32'sini İzmir karşılıyor. Enginar üretiminin yüzde 25'ini, pırasanın yüzde 24'ünü ve ıspanağın yüzde 23'ünü de yine İzmir sağlıyor.

Geçmiş yıllarda yetersiz yağış nedeniyle sebzelerin olgunlaşmasının geciktiği kentte bu yıl artan yağmur, hasadı önceki senelere göre erkene çekti.

Hasatla hareketlenen tarlalardan toplanan kışlık sebzeler, yurdun dört bir yanındaki pazarlara gönderiliyor.

"Bütün ürünlerimizde bu sene çok bereketli bir sezon var"

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan, AA muhabirine, İzmir'in mevsim ve iklim koşullarının tarımsal üretim için elverişli olduğunu söyledi.

Bu elverişli koşulların İzmir'i kışlık sebzede öncü şehir haline getirdiğini ifade eden Akdoğan, şunları kaydetti:

"Verimli arazilerimiz var. Bu sayede üretim potansiyelimiz yüksek. Bakanlık olarak kışlık sebze üretimini destekliyoruz. Bu yıl yaklaşık 1,5 milyon lira kaynaklı proje yürüttük ve yüzde 50 hibeli fide dağıttık. Bu sayede kışlık sebze üretim potansiyelimizi her sene artırma yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Açıkçası bütün ürünlerimizde bu sene çok bereketli bir sezon var. Geçen yıllarda yaşanan kuraklığın tarım üretimi üzerinde olumsuz etkileri oluştu. Yağışlar, 2026'nın başından beri etkili oldu hatta şu anda da devam ediyor. Yağmur açısından bereketli bir sezon, üreticimizin yüzü gülüyor. Bu sayede ürün kalitemiz de arttı. İnşallah yağışlar böyle giderse gelecek sene de aynı bereketi bekliyoruz. Yağışlar, sebze hasadını bu sezon 10 gün civarında erkene çekti."

Üreticilerden Asil Kaynak da yazlık ve kışlık sebze yetiştirerek geçimini sağladığını, hasat ettikleri ürünleri hallere, marketlere ve pazarcılara sattıklarını belirtti.

Bu yıl yağışlardan memnun olduğunu dile getiren Kaynak, "Brokoli, kereviz, lahana ve pırasa hasadımızı 10-15 gün erkene çekti. Yağmur olmasaydı hasada 10-15 gün sonra başlayacaktık. Uzun zamandır bu yağmuru almadığımız için bu yıl rekoltemiz daha yüksek. Verim şu an çok iyi, beklentilerimizin üzerinde. Kalite de daha yüksek." ifadelerini kullandı.

Hasat günlerinde tarlaya daha erken geldiklerini ve ürünlerini toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kaynak, tarlada brokoliyi 20-25, lahanayı 10-15, pırasayı 30-35 liradan, kerevizi ise 30 liranın üzerinde fiyatla sattıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA