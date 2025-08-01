İzmir'de Yaban Mersini İlk Meyvelerini Verdi

İzmir'in Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi'nde İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla 2021 yılında dikilen blueberry (yaban mersini) fidanları ilk meyvelerini verdi.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi genelinde toprak pH değerlerinin yaban mersini için uygun olmaması nedeniyle bu ürünün genellikle saksıda ya da topraksız tarım yöntemiyle yetiştirildiği bildirildi. Böyle bir üretim metodunun da teknoloji yatırımı ve yüksek girdiler gerektirdiğinden üretim maliyetinin arttığı kaydedilen açıklamada, Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2021 yılında başlattığı çalışmalar sonucunda Bozdağ Mahallesi'nin yaban mersini yetiştiriciliği için uygun şartlara sahip olduğu bildirildi. Analiz için üretici Zafer Tepe'ye ait Gündalan mevkiindeki parselden alınan toprak numunelerinin yapılan laboratuvar analizinde pH değerinin 4.48 olduğu tespit edilince, alanda yaban mersini bahçesi kurulmasına karar verildiği öğrenildi. Bir dekar alanda dikilen 400 adet yaban mersini fidanı, üçüncü yılın sonunda ilk meyvesini verdi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, ılıman iklim kuşağına adapte olmuş bir meyve türü olan yaban mersininin temel olarak kuvvetli asitli ve organik maddece zengin topraklarda yetişebildiğini belirtti.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, yapılan çalışmanın başarılı sonuçlar verdiğini belirterek, "İlçe Müdürlüğü teknik personelimiz başarılı bir çalışma gerçekleştirerek ilimizde ilk defa toprakta bu bitkinin yetiştirilmesini sağlandı. Üreticimiz Zafer Tepe'nin bahçesindeyiz. Bu bahçede temin ettiğimiz 400 adet fidanın dikimi 2021 yılında gerçekleştirildi ve üreticimiz tarafından bahçeye damla sulama sistemi kuruldu. Bugüne kadar da fidanların gelişimde herhangi bir olumsuzluk gözlenmedi. 3. yılın sonunda ilk hasadı gerçekleştirdik. Ürün ekonomik açıdan da katma değeri yüksek bir ürün. İlk hasatta 1 dekarlık bahçenin tamamından toplamda 35-40 kg civarında blueberry, yaban mersini meyvesi hasat edildi ve üreticimiz mahsulünü 400 TL fiyatla sattı. Elde edilen verim ve ürünün satış fiyatı birlikte değerlendiğinde çalışmanın bölge şartlarında gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ürün verimi zamanla artan bir ürün. 8 yılın sonunda 20 kat artması bekleniyor" dedi. - İZMİR