İzmir'de WENERGY fuar ve kongresi ile WE-CYCLE fuarı başladı

WENERGY Temiz Enerji Teknolojileri Fuar ve Kongresi ile WE-CYCLE Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı başladı.

WENERGY Temiz Enerji Teknolojileri Fuar ve Kongresi ile WE-CYCLE Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fuar İzmir'deki açılış töreninde, çevre ve geri dönüşümün hayatın odağında yer alan temel iki mesele olduğunu söyledi.

Son yıllarda toplumsal hayatta bu kavramların çok daha fazla hesaba katıldığını ifade eden Kasapoğlu, "Bu memnuniyet verici ama henüz çevre bilinci noktasında atmamız gereken yeni adımlar var." dedi.

Bu tür fuarların özellikle somut örneklerle vizyon ve projeler sunması açısından önemli olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Mevcut enerji kaynaklarının hem giderek daha yetersiz hale gelmesi hem de birtakım dezavantajları beraberinde getirmesi ve bu noktada da açılımlar, hepimiz için gerekli konular ve geleceğimiz adına üzerinde durmamız gereken faaliyet alanları. Temiz enerji, yaygınlaştırılması gereken bir alan ve teknolojilerinin, temiz enerjiye yönelik yeni projelerin ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Temiz enerjiyi yaygınlaştırmamız gerekiyor."

"Gençlerimizin katkısı çok değerli"

Hükümet olarak çevre vizyonlarının dünyaya model olduğunu ifade eden Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, bakanlıklarımızın, kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin bu anlamda geliştirdiği çalışmalar her geçen gün yeni bir hassasiyetle, yeni bir vizyonla gerçekleşiyor. Bu anlamda gençlerimizin katkısını çok değerli buluyorum. Gençlerimizin bu çabalara olan enerjisini çok kıymetli buluyorum. Gençlerle birlikte inanıyorum ki daha yaşanılabilir bir çevre ve dünyayı inşa etmemiz ve bu alanda ülke olarak katedeceğimiz mesafe çok kıymetlidir."

"Sıfır Atık kampanyası hassasiyet oluşturdu"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, doğal kaynakların azalması nedeniyle geri dönüşümün önemli bir konu haline geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Sıfır Atık" kampanyasının Türkiye'de olduğu kadar dünyada da ses getiren bir geri dönüşüm hassasiyeti oluşturduğunu dile getiren Köşger, "İzmir'imizde atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması, atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması, toplumumuzda geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşması gibi amaçlarla düzenlenen bu fuarın, Sıfır Atık kampanyasıyla da giderek yaygınlaşan bu kültürden ziyadesiyle istifade edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Köşger, temiz enerji teknolojilerinin kullanımının Türkiye'de giderek yaygınlaşmasını da memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Güneş, rüzgar, jeotermal ve hidroelektrik gibi ülkemize bahşedilen temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını daha da yaygın kullanarak enerji ihtiyacımızı doğanın düzenini bozmadan ve kaynakları tüketmeden karşılamak sanıyorum burada bulunan tüm konukların arzuladığı ve devamlılığını dilediği bir süreç. Bu duygularla, Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı ile Temiz Enerji Teknolojileri Fuar ve Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

"Dönüşüm önce zihinlerimizde başlamalı"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir'de ikinci kez ev sahipliği yaptıkları WE-CYCLE fuarını, bu yıl WENERGY fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bugün kuraklığın, yoksulluğun, iklim krizinin, gıda güvenliğinin tehlike altına girmesinin ve afetlerin aynı anda yaşandığına işaret eden Soyer, "Doğa çöp üretmez. Çünkü doğada atık diye bir şey yoktur. Dünyada çöp üreten tek tür insan. Bu bize çok yalın bir şekilde şunu anlatıyor; dönüşüm önce zihinlerimizde başlamalı." diye konuştu.

İki fuarın ekonomi ve ekolojinin birlikte büyümesi gerektiğine inanan çok sayıda kurumun iradesi ve gayretleri sonucunda gerçekleştiğini belirten Soyer, yaklaşık 20 ürün grubunun yer aldığı fuarda, arıtma, atık gaz, yeşil enerji, geri dönüşüm teknolojileri gibi başlıkların yanı sıra enerji sektörüne hizmet veren kuruluşlar ve sivil toplum kurullarının yer aldığını ifade etti.

"Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyelinin dörtte biri ilimiz sınırları içinde"

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, iklim değişikliği konusunda karşı karşıya olunan tablonun sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin benimsendiği topyekun bir mücadeleyle iyileştirilebileceğini dile getirdi.

Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olduğuna işaret eden Özpoyraz, "İzmir'in güneş enerjisi potansiyeli Türkiye'nin ortalamasının çok üzerinde. Bu da güneş enerjisinin ilimiz için temiz enerji yatırımlarında oldukça büyük imkan barındırdığını gösteriyor. Rüzgar enerjisi konusunda da şanslı bir kentiz. 48 bin megavat olan Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyelinin dörtte biri ilimiz sınırları içinde." dedi.

"Çare, döngüsel ekonomiye geçiş"

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da çevre ve geri dönüşüme temiz enerji de eklenince fuarın stratejik gücünün bir kez daha arttığını söyledi.

Fuarın sadece ticari bir fuar olmadığını ifade eden Yorgancılar, çevre ve geri dönüşüm fuarının iklim nötr olmak için önerilen çözüm yollarının sergilendiği en önemli fuar olduğunu dile getirdi.

Fuar

Üç gün sürecek WENERGY Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, temiz enerji sektöründen pek çok yatırımcı, sanayici ve tedarikçiyi bir araya getirirken, fuarda başta rüzgar, güneş, hidrojen, biyokütle ve jeotermal olmak üzere yenilenebilir enerjinin tüm alt başlıkları ele alınacak.

Fuarda, ayrıca kojenerasyon, üretim, dağıtım ve iletim sistemleri, enerji tesislerinde bakım, onarım ve servis hizmetleri, çevre teknolojileri, enerji verimliliği, enerji lojistiği, dijitalizasyon, enerji depolama, elektrikli araç ve şarj teknolojileri, akıllı şebeke ve akıllı altyapı, enerjide siber güvenlik konularında son teknolojiler, en yeni ürün ve hizmetler sergilenecek.