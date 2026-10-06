İzmir'de UPK ile BCI arasında Türk pamuğuna standart tanıma protokolü imzalandı

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İzmir'de düzenlenen Türkiye Pamuk Zirvesi'nde, İyi Tarım Uygulamaları sertifikalı Türk pamuğunun uluslararası alanda tanınırlığını ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) ile sürdürülebilirlik programı Better Cotton Initiative (BCI) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

UPK, BCI ve İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD) işbirliğinde bir otelde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, pamuk üretiminde planlama, verimlilik, kalite, yatırım, izlenebilirlik ve sürdürülebilirliğin temel öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

İklim değişikliği, su kısıtlılığı ve doğal afetlerin üretimi azalttığını, artan nüfus ve talebin ise ihtiyacı büyüttüğünü belirten Erdem, talebin karşılanabilmesi için doğal kaynakların korunması gerektiğini, pamuğun da aralarında bulunduğu 13 stratejik ürün grubunu üretim planlaması kapsamına aldıklarını anlattı.

Erdem, küresel konjonktür ve tekstil tüketimindeki daralma nedeniyle pamuk üretiminde son 3 yıldır yaşanan sorunların Türkiye'deki üretim alanlarında da ciddi azalışa yol açtığını ifade ederek, 2024-2025 sezonunda dünyada 26 milyon ton lif pamuk üretildiğini, Türkiye'nin lif pamuk üretiminde dünyada yedinci, verimlilikte ise üçüncü sırada yer aldığını dile getirdi.

"Pamuğun eskisi gibi belirli bir dengede yurt içinde üretilmesini sağlamamız gerekiyor"

Bu yıl Türkiye'de pamuk üretiminin, üretim alanlarındaki daralmayla birlikte 1,5 milyon tonun altına düştüğünü aktaran Erdem, şöyle konuştu:

"Biz 2016-2017-2018 yılındaki o tarihi günlerin tekrar yaşanması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Dolayısıyla sektörün de bu noktada desteğine ihtiyacımız var. 1,74 milyar dolar değerinde 1 milyon ton pamuğu ithal ettiğimizin de altını çizmek isterim. Pamuğun eskisi gibi belirli bir dengede yurt içinde üretilmesini sağlamamız gerekiyor. Üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için kalitesi belirlenmiş ürünlerin desteklenmesi, tedarikçiler tarafından ayrıştırılarak tercih edilmesi ve bu üretimin fiyatlandırmaya yansıması önem arz ediyor.

Aynı zamanda pamuğumuzun uluslararası pazarlarda sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik beklentilerine uyum sağlaması pazardaki konumunu da güçlendirecektir. İyi tarım uygulamaları bu noktada önemli bir araç. Suyun verimli kullanımı, toprağın korunumu, uygun çalışma koşullarını gözeten, üretimin kayıt, kontrol ve sertifikasyonla donatılmasını sağlayan tedarik zincirinde güveni güçlendiren bir uygulamadır."

Erdem, "Standart Tanıma Protokolü"nün iyi tarım uygulamaları kapsamında sağlanan kazanımların uluslararası alanda tanınmasını güçlendireceğini, Türk pamuğunun küresel markaların tedarik zincirlerinde daha fazla yer bulmasına ve sanayicilerin sürdürülebilir ürün kullanımına katkı sağlayacağını belirtti.

"Beklentimiz, üreticimize yeni pazar imkanları sunulması"

Protokole önem verdiklerini ifade eden Erdem, "Beklentimiz, üreticimize yeni pazar imkanları sunulması, sertifikalı ve sözleşmeli üretimin çeşitlenmesinin kazanca yansıması. Tek balya takip sistemleri ve çalışmaları da pamuğun kaynağının ve üretim bilgilerinin izlenmesini kolaylaştıracak, bu süreci destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

IPUD Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Turgut Kayhan, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Turan Göksan, BCI Büyük Çiftlik Programları Direktörü Alvaro Moreira ve UPK Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur da programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından UPK ile BCI arasında "Standart Tanıma Protokolü" imzalandı.

İyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen Türk pamuğunun BCI standardıyla eş değerliğine yönelik sürece katkı sağlayacak protokolle, sürdürülebilir pamuk tedarikinin geliştirilmesi ve Türk pamuğunun uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Yarın sona erecek zirvede, üretimden sertifikasyona, tedarik zincirinden küresel pazar beklentilerine kadar pamuk ve tekstil sektörünün gündemindeki başlıklar değerlendirilecek.

Kaynak: AA