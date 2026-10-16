Haberler

İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı eylül sonunda 2 milyon 185 bin 457'ye ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı eylül sonunda 2 milyon 185 bin 457'ye ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 2026 eylül sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artışla 2 milyon 185 bin 457'ye ulaştı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 9 bin 938 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 2026 yılı eylül ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarak 2 milyon 185 bin 457'ye ulaştı.

İzmir'de eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 9 bin 938 oldu. İzmir, bu sayıyla İstanbul ve Ankara'nın ardından 3. sırada yer aldı. Kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,7'sini motosiklet, yüzde 39,9'unu otomobil, yüzde 10,4'ünü kamyonet, yüzde 1,3'ünü kamyon, yüzde 0,8'ini traktör, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,3'ünü minibüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında 56 bin 678 adet taşıtın devri yapıldı

Eylül ayında kentte devri yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 4,4 artarak 56 bin 678 olarak gerçekleşti. Devri yapılan araçların yüzde 67,7'sini otomobil, yüzde 14,3'ünü kamyonet, yüzde 12,5'ini motosiklet, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 1,3'ünü minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

3 bin 964 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

TÜİK verilerine göre Eylül ayında İzmir'de trafiğe kaydı yapılan 3 bin 964 adet otomobil arasında yüzde 12,7'lik payla Renault ilk sırada yer aldı. Renault'yu sırasıyla yüzde 7,0 ile Togg, yüzde 6,8 ile Volkswagen, yüzde 6,1 ile Hyundai, yüzde 5,2 ile Toyota, yüzde 4,6'şar payla Dacia ve Mercedes-Benz, yüzde 4,5'er payla Kia, Nissan ve Tesla, yüzde 4,1 ile Skoda, yüzde 3,8 ile Citroen ve yüzde 3,7 ile Peugeot takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Dusan Vlahovic'ten galibiyet paylaşımı

Maç biter bitmez telefona sarıldı!
Bartın Irmağı'nı köpük kapladı! Sağanağın ardından ekipler numune aldı

Irmak bembeyaz köpükle kaplandı! Ekipler numune alıp inceliyor
Dakikalar artık 61 saniye sürmeyecek! Saat sisteminde tarihi değişim

Saat sisteminde tarihi karar! Türkiye de yeni döneme geçiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi

52 vatandaşımızın katili, mahkemeye böyle getirildi
Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence

Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence
Vincenzo Italiano'dan Avrupa'da 16 yıl sonra ilk

Yok artık Italiano! 2010'dan beri bunu başaran ilk isim oldu
Dursun Özbek, taraftarın ateş püskürdüğü yıldız oyuncusuna sahip çıktı: Hiçbir yere gidemez

Taraftarın ateş püskürdüğü yıldızına sahip çıktı: Hiçbir yere gidemez
Aranan 164 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı

Polis 74 adrese aynı anda girdi! 164 kişi yakalandı
Zabıta baskınında akılalmaz savunma! Tarihi geçmiş ürünleri yedi

Zabıta tarihi "geçmemiş" ürün aradı! Denetimde mide bulandıran anlar
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan çifte zafer! UEFA ülke puanı güncellendi

Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'yı salladı! Olanlar oldu