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İzmir'de taşıt sayısı arttı: 2 milyon 167 bin

İzmir'de taşıt sayısı arttı: 2 milyon 167 bin
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TÜİK verilerine göre, İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı temmuzda yıllık %6,5 artışla 2 milyon 167 bin 173'e, kayıtlar ise aylık %5,7 artışla 12 bin 138'e ulaştı. Motosiklet ve otomobil en çok kaydı yapılan taşıtlar olurken, devir işlemleri %3,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artarak 2 milyon 167 bin 173'e ulaştı.

Temmuz ayında İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,7 artarak 12 bin 138 oldu. Bu sonuçla İzmir, temmuz ayında en fazla araç kaydı yapılan iller arasında İstanbul ve Ankara'nın ardından 3. sırada yer aldı. İzmir'de temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,7'sini motosiklet, yüzde 37,7'sini otomobil, yüzde 10,0'ını kamyonet, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,8'ini traktör, yüzde 0,3'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 54 bin 798 taşıtın devri yapıldı

Temmuz ayında devri yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,3 azalarak 54 bin 798 oldu. Temmuz ayında devri yapılan 54 bin 798 adet taşıtın yüzde 65,0'ını otomobil, yüzde 14,9'unu kamyonet ve motosiklet, yüzde 1,9'unu traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. TÜİK verilerine göre temmuz ayında 4 bin 576 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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