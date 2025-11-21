Haberler

İzmir'de Satsuma Mandalina Hasadı Sevinci

İzmir'de Satsuma Mandalina Hasadı Sevinci
Güncelleme:
İzmir, satsuma cinsi mandalina üretiminde yüksek verim elde ederek üreticilerin yüzünü güldürdü. Hasat süreci devam ederken, bu sene rekoltenin 165 bin ton olması bekleniyor. Ürün kalitesi ve iyi tarım uygulamaları ile iç ve dış pazarda talep görüyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden İzmir'de mandalina üreticilerinin yüzü yüksek verimle güldü.

İzmir, yaklaşık 46 bin dekarda yıllık ortalama 150 bin ton mahsulle satsuma cinsi mandalina üretiminde ikinci sırada bulunuyor.

Aroması ve ince zarıyla iç pazar ve ihracatta ilgi gören satsuma, çoğunlukla kentin kıyı kesimlerindeki Seferihisar, Menderes ve Selçuk ilçelerinde yetiştiriliyor. Bölge çiftçisine önemli gelir sağlayan ürünün ekim ayında başlayan hasadı aralık ayına kadar sürüyor.

Sabah saatlerinde bahçelere gelen mevsimlik işçiler, tek tek ağaçlardan kestikleri mandalinaları kasalara koyuyor. Kasalar kamyonlarla tesislere ulaştırılıyor. Bu tesislerde boyutlandırma ve temizleme işlemleri yapılan mandalinalar dış ve iç pazara sunuluyor.

"Üretici ve tüketiciyi memnun edecek"

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, satsuma mandalinasının kentin önemli bir tarımsal ürünü olduğunu söyledi.

Türkiye'de satsuma mandalinasının çoğunlukla Hatay ve İzmir'de üretildiğini ifade eden Şahin, "Bu sene mandalinada 'var' senemiz ve ürün kalitesi iyi. Dış pazarda bu mandalinanın müşterisi var. Şu an hasat sürecindeyiz. Biz hasadı düğün olarak görüyoruz. Bahçenin her tarafında işçiler mandalinaları topluyor, kasalıyor, ayıklama, ihracat veya iç pazara." dedi.

Şahin, satsuma mandalinasında kaliteyi yükseltmek için iyi tarım uygulamalarını artırdıklarını ve Akdeniz meyve sineğiyle ilgili önemli çalışmalara imza attıklarını dile getirdi.

Hasadın yoğun şekilde sürdüğünü belirten Şahin, şunları ifade etti:

"Toplanan ürünlerin bir kısmı depolara bir kısmı ise yurt dışına sevk ediliyor. Bu yıl rekoltemiz 165 bin ton bandında olacak. Üreticilerimiz bir önceki yıl verimin düşük olduğu bir yıl yaşamıştı. Bu sene bir memnuniyetleri var. Bu sene mevcuttaki kaliteli ürün, üretici ve tüketiciyi memnun edecek şekilde pazardaki yerini alacaktır."

Seferihisar'a bağlı Ürkmez Mahallesi'nde faaliyet gösteren çiftçi Memduh Kırdağ da satsuma mandalinasının kendileri için vazgeçilmez bir ürün olduğunu söyledi.

Kırdağ, iyi bir sezon geçirdiklerini kaydederek, "Bu yıl ürünün kalitesi güzel. Türkiye'nin tadı ve kalitesiyle en güzel mandalinası yöremizde olur." dedi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
