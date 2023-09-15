İzmir'de 'S plaka' mağdurları eylem yaptı

İZMİR'de, iptal edilen 'S plaka' ihalesi nedeniyle mağdur edildiklerini öne süren bir grup esnaf, İzmir Büyükşehir Belediye binası önünde toplanıp eylem yaptı. S plaka için ödedikleri paraların geri verilmesini değil, plakalarını istediklerini belirten grup, kıyafetlerini çıkarıp, binanın önüne atarak, "Bizi böyle don, gömlek, atlet bıraktılar" diye bağırıp, tepkilerini dile getirdi.

Kentte iptal edilen 'S plaka' ihalesi nedeniyle mağdur edildiklerini öne süren yaklaşık 50 kişilik grup, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. 'Alın terimiz zapt edilemez, S plakama dokunma', 'S plaka ihale mağdurlarıyız', 'Adalete uygun çözüm istiyoruz', 'Alın terimiz gasbedilemez' yazılı dövizler açtı. 2020 yılında 400 bin TL+KDV ödeyip S plaka aldıklarını belirten grup sözcüsü Mehmet Can Dağdeviren (35), "286 kişi olarak evimizi, bahçelerimizi, altınlarımızı bozarak plakalarımızı aldık. Ancak, 3 ay sonra plakalarımız iptal edildi. 2020 yılı Ekim ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu 'S' plaka ihalesine kimimiz evini, kimimiz tarlasını, kimimiz dövizini satarak, kimimiz ailesinin takılarını bozdurarak kimimiz de borçlanarak, gerekli evraklarımızı da tamamlayarak S plaka ihalesine girdik. İhale sonrasında da plaka almaya hak kazandık. Ancak 3 ay sonra plakalarımız, Büyükşehir Belediyesi'nin encümen kararı almaması nedeniyle Danıştay tarafından o dönemdeki İzmir Servisçiler Odası Başkanı'nın belediyeye dava açmasıyla iptal edildi. Mecburen ikinci ihaleye girdik ama yine mağdur edildik" diye konuştu.

'PLAKALARIMIZIN PEŞİNDEYİZ'

Kendisinin de 'S' plaka mağduru olduğunu belirten Dağdeviren, "Plakalarımız iptal olduğunda Büyükşehir Belediyesi'nden paramızı geri almaya çalıştık. Ancak, alamadık. İkinci ihaleye girmek zorunda kaldık. Çoluğunun çocuğunun geleceğini bu plakaya yatırarak geçim sağlamaya çalışan kişiler olarak bu plakaları ikinci kez aldık. Daha sonra iptal edildiğini öğrendik. Belediyeye gittiğimizde, her defasında, 'Bize güvenin plaklarınızı teslim edeceğiz, bu işi çözeceğiz, eksiklik giderilecek' dediler. Bu süreç devam ederken Büyükşehir Belediyesi 'S' plakayı 1 milyon 600 bin TL+KDV ile 10 yıllığına kiralama uygulamasını çıkardı. Bize de 2020 yılında plakaları satın alırken verdiğimiz 400 bin TL'yi iade edeceklerini belirtip, 'Siz yolunuza, biz yolumuza' dediler. Şu an plakanın değeri yaklaşık 5 milyon lira. 2020 yılındaki 400 bin TL ile şu andaki aynı mı? Biz paranın değil, plakalarımızı peşindeyiz. Gerekirse buradan Ankara'ya yürüyeceğiz" dedi.

S plaka için ödedikleri paraların geri verilmesini değil plakalarını istediklerini belirten grup, kıyafetlerini çıkarıp belediye binasının önüne atarak, "Bizi böyle don, gömlek, atlet bıraktılar" diye bağırarak tepkilerini dile getirdi.