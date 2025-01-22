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İzmir'de HORECA ve Pack Fair Türkiye Fuarları Başladı

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İzmir'de 6. Uluslararası HORECA Fuarı ve 3. Pack Fair Türkiye Fuarı açıldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Halil İbrahim Balcı, fuarların esnaf için önemine değindi. 400 firma, sektördeki yeni teknolojileri sergileyecek.

İzmir'de, 6. Uluslararası Otel, Restaurant, Kafe, Fırın, Çamaşırhane Ekipmanları, Ağırlama ve Konaklama Teknolojileri Fuarı (HORECA Fair), 6. Uluslararası Ev Dışı Tüketim Fuarı (HORECA EDT) ile 3. Ambalajlama ve Paketleme Teknolojileri Fuarı (Pack Fair Türkiye ) kapılarını açtı.

Fuar İzmir'de düzenlenen açılış töreninde konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise şifa diledi.

Fuarları esnaf açısından önemsediklerini ifade eden Balcı, "Fuarlar esnafın vazgeçilmezi. Fuarlar, esnafımızın kendilerini geliştirmesi için önem arz etmektedir. Federasyon olarak fuarları önemsiyoruz. Esnafımız fuarları ziyaret ederek gelişen teknolojileri ve ürünleri görebilmekte. Fuarın ardından esnafımız kendisini geliştirmek için hedef koyabilmektedir." dedi.

Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği Başkanı Şener Gençer ise fuarda sektördeki gelişmelerin yer aldığını, işbirliği fırsatları yarattığını ve sektörün gelişimine katkı sağladığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Açılışa, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Hacı Durmuş ile ilgililer katıldı.

Fuarlara katılan 400 firma otel tekstili ve mobilyası, çamaşırhane, mutfak, fırın ve restoran ekipmanları, aydınlatma, havuz ve güvenlik sistemleriyle ilgili yeni teknolojilerini ve hizmetlerini tanıttı.

Fuarlar, 25 Ocak'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
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