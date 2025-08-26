İzmir'de Fahiş Fiyat Artışlarına Karşı Market Denetimi

İzmir'de temel ihtiyaç malzemelerinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışı ve fırsatçılıkla mücadele kapsamında üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerde denetimlerini sürdürdü.

Bu kapsamda marketlerde ürünlerin fiyat artış oranları kontrol edildi, raf fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırıldı.

Yılbaşından bu yana 254 milyon liranın üzerinde para cezası uygulandı

İzmir'de yılbaşından bu yana 44 bin 994 işletmede yaklaşık 395 bin ürünün haksız fiyat kapsamında denetlendiği bildirildi. Denetimler sonucunda 405 işletme ve kişi hakkında toplam 254 milyon 574 bin 435 lira idari para cezası uygulandı.

Tüketicilerin talep ettiği ürünlerin fiyatlarında haksız artış yaptığı tespit edilen işletmelerin Bakanlığa rapor edildiği, bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar idari para cezası verildiği aktarıldı.

Ayrıca fiyat etiketi mevzuatı kapsamında etiket, tarife, menü ve indirimli satışlara yönelik denetimler de yapıldı. Yılbaşından bugüne kadar 20 binden fazla işletmede yaklaşık 600 bin ürününün denetlendiği, tespit edilen aykırılıklar için ise 24 milyon 768 bin 622 lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.