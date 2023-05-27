İzmir'de Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesi artırılıyor

İZSU Genel Müdürlüğü, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artıracak 4. Faz projesini hayata geçiriyor. İhale süreci tamamlanan ve haziran ayında yapım çalışmalarına başlanacak proje hakkında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projenin İzmir'in geleceğine dair rahatlama sağlayacağını ve gelecek kuşakların takdir edeceğini belirtti. Projenin tamamlandığında günde 820 bin metreküp su arıtılacak.

Türkiye'nin atık su arıtma lideri İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artıracak 4. Faz projesini hayata geçiriyor. İhale süreci tamamlanan ve haziran ayında yapım çalışmalarına başlanacak projesinin sözleşmesini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer imzaladı. 600 milyon liralık yatırımla hayata geçecek proje hakkında konuşan Başkan Soyer, "İzmir Körfezi'nin tarihindeki en önemli adımlardan biri. Hem çok gururluyuz hem çok heyecanlıyız. Projemiz İzmir'imizin geleceğine dair çok rahatlama sağlayacak ve gelecek kuşaklar bizi güzel bir şekilde yad edecek" dedi.

Büyük Kanal Projesi kapsamında inşa edilen ve 2000 yılından bu yana 7 gün 24 saat kesintisiz olarak çalışan Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. Faz ikmal inşaatı için imzalar atıldı. İzmir Marina'da yapılan sözleşme imza törenine İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun yanı sıra Arbiogaz A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şengül, Alkataş temsilcisi Cüneyt Ertan katıldı.

GELECEK KUŞAKLAR BİZİ GÜZEL BİR ŞEKİLDE YAD EDECEK

Tesisin yapım çalışmalarına haziran ayında başlanacağını açıklayan Başkan Tunç Soyer, "İzmir Körfezi'nin tarihindeki en önemli adımlardan biri. Hem çok gururluyuz hem çok heyecanlıyız. Projemiz İzmir'imizin geleceğine dair çok rahatlama sağlayacak ve gelecek kuşaklar bizi güzel bir şekilde yad edecek. Çok emek var. Arkada çok müzakere var ve Körfezimiz için en doğru yolu bulduğumuza inanıyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımla iftihar ediyorum. Uzun yıllar beklenen anlardı. Hiçbir engelin sizi geciktirmesine izin vermeyin" dedi.

4.FAZ TAMAMLANDIĞINDA GÜNDE 820 BİN METREKÜP SU ARITILACAK

İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ise akademisyenlerle çalıştıklarını ifade ederek, "3 faz kapasite ile 7/24 çalışarak günlük 605 bin metreküp atık suyu arıtan tesis, 4. faz inşaatı tamamlandığında günlük 820 bin metreküp atık suyu arıtabilecek" dedi.

KÖRFEZ İÇİN HAYATİ ADIM

Yaklaşık 1 milyon 80 bin kişiye hizmet edecek yeni hat sayesinde 24 saat kesintisiz olarak çalışan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde yağışlı havalarda daha yüksek debilerde atık su arıtılması mümkün olacak. Tesisin mevcut kapasitesi 216 bin metreküp yani yüzde 36 oranında artacak.

Atık su deşarj kalitesi açısından Türkiye'nin örnek arıtma tesislerinden biri olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artırma çalışmaları Körfez'deki iyileşmeyi sürdürmek için de büyük önem taşıyor.