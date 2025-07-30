İzmir'de 'Aranan Personel Yetişiyor' Projesi Başarıyla Başladı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Aliağa Ticaret Odası (ALTO) tarafından İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) desteğiyle yürütülen "Aranan Personel Yetişiyor" adlı mesleki eğitim projesi kapsamında düzenlenen ilk eğitim programı başarıyla tamamlandı.

İZKA'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen projeyle, bölgedeki nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması ve işsiz gençlerin mesleki yeterlilik kazanması hedefleniyor. Makine Bakım ve Çelik Kaynak alanlarında yürütülen eğitimler, Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılara tamamen ücretsiz olarak sunulan eğitim programında kursiyerler, toplam 80 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim sürecinin ardından yazılı ve uygulamalı sınavlara katılacak, sınavları başarıyla tamamlayan kursiyerler, Aliağa Ticaret Odası üyesi işletmelerle iş görüşmesine davet edilerek istihdam edilme fırsatı yakalayacak.

Projeye katılan Çelik Kaynak kursiyeri ve inşaat mühendisi Büşra Ömeroğlu, "Instagram'da gördüğüm ilanla programa başvurdum. Teorik ve uygulamalı eğitim süreci oldukça verimli geçti. Eğitimlere katkı sunan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle kadınların bu tarz eğitimleri takip etmesini tavsiye ediyorum." derken, Makine Bakım kursiyeri ve Uşak Üniversitesi mezunu Ekin Baloğlu ise, "Meslek lisesi eğitimi alma şansım olmamıştı. Bu kurs benim için önemli bir fırsat oldu. Kendimi geliştirdim ve makine bakım alanında ciddi kazanımlar elde ettim. Sertifikamın iş başvurularında avantaj sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alan Şefi Zafer Orak ise şunları söyledi: "Proje hem okulumuzun donanım kapasitesini artırdı hem de işsiz gençlere meslek kazandırdı. Kurs sonunda katılımcılar, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen uluslararası geçerliliğe sahip belgeyi almaya hak kazanacak."

Metal Teknolojisi Alan Şefi Zafer Gültekin de, Aliağa gibi sanayinin yoğun olduğu bir bölgede kaynakçı ihtiyacının fazla olduğunu ve kurs sayesinde bölgedeki nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayacağını belirtti. Gültekin ayrıca adayların kursa büyük ilgi gösterdiğini ve başarıyla tamamladıklarını anlattı.

Aliağa Ticaret Odası yetkilileri, 18 ile 45 yaş arası işsiz bireyleri hedef alan projede yeni eğitimlerin planlandığını ve Makine Bakım, Çelik Kaynak ile Metal Kesim alanlarında kayıtların süreceğini duyurdu.

Projenin 18 ay boyunca farklı dönemlerde devam edeceği bildirildi. - İZMİR