Üye Girişi
Haberler

İZLADAŞ, Şanlıurfa'da İkinci Şubesini Açtı

İZLADAŞ, Şanlıurfa'da İkinci Şubesini Açtı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Ticaret Borsası'na bağlı İZLADAŞ, Şanlıurfa'daki ikinci şubesini açarak pamuğun sınıflandırılması hizmetini 5 noktaya ulaştırdı. Yiğit Agro Tarım Ürünleri ile yapılan protokolle birlikte, pamukların kalitesine göre tasnifi yapılacak.

Lisanslı depolarda saklanan pamukta sınıflandırma işlemini yapan İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, AR-GE ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş (İZLADAŞ), Şanlıurfa'daki ikinci şubesini açarak hizmet noktasını 5'e yükseltti.

Borsadan yapılan açıklamaya göre İZLADAŞ ile Şanlıurfa merkezli Yiğit Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. arasında pamuğun sınıflandırılması amacıyla protokol imzalandı.

Protokolle İZLADAŞ, Yiğit Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş'ye teslim edilecek pamukların belirlenen kalite kriterleri çerçevesinde tasnifini yaparak yetkili sınıflandırma hizmetini verecek.

Şanlıurfa'daki 2'nci şubesini açan İZLADAŞ, yetkili sınıflandırıcı faaliyetini 5 şubede yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, İZLADAŞ'ın pamuğun ilk yetkili sınıflandırıcısı olduğunu belirtti.

Türkiye'de pamuğun stratejik öneme sahip bir ürün konumunda bulunduğuna işaret eden Uçak, "Üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği, ürünün en sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabileceği bu sistemi Yiğit Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. ile iş birliği içinde gerçekleştirmekten ve Şanlıurfa'da ikinci şubemizi hizmete almaktan dolayı son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yiğit Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Yiğit ise protokolün iki taraf için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Güncel Tarım

Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan çıkışı: Gelsin TBMM'de konuşsun

 DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çıkışına ilk yorum: Bu kadarını beklemiyorduk

DEM Parti de şaşkın: Bu kadarını beklemiyorduk

 Türkeş'in kızından Bahçeli'ye tepki: Kulaklarıma inanamadım

Öcalan çıkışı Türkeş'in kızını küplere bindirdi
Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda Güler oynayacak mı? 23 nerenin plakası? 23 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 22 nerenin plakası? 22 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'ler! Real Madrid ve Dortmund kadrosunda kimler var? KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (22 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Bürsin ile Melisa Tapan sevgili mi? Kerem Bürsin'in sevgilisi Melisa Tapan kimdir, kaç yaşında? PSG - PSV maçı ne zaman? PSG - PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE | 22 Ekim UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izleme linki! Juventus, Milan, Arsenal maçları canlı izleme linki var mı? Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personeli Alım ilanı yayınlandı mı? Kamu personeli iş ilanları! Masterchef 22 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.