İyidere Lojistik Merkezi'nin inşaat çalışmaları sürüyor

Türkiye'nin 4. büyük lojistik merkezi olacak olan Rize'nin İyidere ilçesinde yapımı devam eden İyidere Lojistik Merkezi'nin fiziki gerçekleşmesi yüzde 80 seviyelerine ulaştı.

Projenin çalışmaları hız kesmeden devam ederken, tamamen deniz dolgusuna yapılan projede 2 bin 950 metre ana mendirek 365 metre tali mendirek ve 2 bin 215 metre rıhtım yer alıyor. Toplamda 877 bin metrekare dolgu alanı bulunan İyidere Lojistik Merkezi'nin 657 bin metrekaresi geri saha dolgusu, 160 bin metrekaresi ise mendirek dolgusundan oluşacak. 60 bin metre karesi ise rıhtım dolgusu olacak. Liman dolgu alanına 32 km uzaklıktaki İkizdere-Cevizlik Taş Ocağından günde ortama 10 bin ton taş dolgu malzemesi taşınan İyidere Lojistik Merkezi'nde ana mendirek ve geri saha dolgu imalatları da aynı şekilde hız kesmeden devam ediyor.

Lojistik Merkezi'nin inşaat çalışmaları ile ilgili bilgi veren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Rize Milletvekili Muhammed Avcı "Lojistik liman bizim Rize'de yaptığımız en önemli yatırımlardan bir tanesi. Lojistik liman tek başına neyi ifade ediyor dediğimiz zaman, bağlantı yollarını oluşturamadığınız zaman, bu limana gelecek ürünleri nakledeceğiniz, transfer edeceğiniz yerleri doğru tespit edemediğiniz zaman, o kanalları doğru kuramadığınız zaman istediğiniz seviyede bir verim alamayabilirsiniz. Dolaysıyla biz o bağlantılarla ilgili yıllardır çalışıyoruz. Bunların en önemlisi İyidere'den Mardin'e, Ortadoğu'ya kadar uzanan bir transit ticaret yolu inşa etmeye çalışıyoruz. İkizdere'ye kadar olan bölümünü duble olarak biz ihale etmiştik. İkizdere'yle Ovit Tüneli arasındaki 19 kilometrelik yolunda ihalesini gerçekleştirdik. Rize sınırları içerisindeki bütün alanı tamamlamış oluyoruz. Ballıkavak'ta Erzurum sınırları içerisinde bir taraftan çalışmalar devam ediyor. Kısacası böyle bir liman için kara, hava ve deniz bağlantılarının doğru kurulması lazım. Zaten liman olduğu için deniz bağlantımız var, kara bağlantılarımızı güçlendirmemiz lazım" dedi.

"Pek çok kişiye de hayal gibi geliyordu"

İyidere Lojistik Merkezi'ni Orta Asya'ya kadar açabilmek için gerekli olan adımlardan birinin de 'İyidere-Aşkale Hızlı Tren Hattı Projesi' olduğunu ifade eden Avcı "Bir taraftan da demiryolu bağlantımızı güçlendirmemiz lazım ki yıllardır dile getirdiğimiz bir konu vardı, pek çok kişiye de hayal gibi geliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız Rize'yi son ziyaretlerinde özellikle ifade etti; Samsun-Sarp hızlı treni artık hayata geçirecek proje çalışmaları başladı. Bizim için hayati öneme sahip bir iş. Bu limandaki ürünlerin Kafkasya'ya transferini bize kolaylaştıracak bir yatırımdan bahsediyoruz. Diğer taraftan da yine bizim en önemli hatlarımızdan bir tanesi yıllardır üzerinde çalıştığımız ve yapılmasını da elzem olarak gördüğümüz çalışmalarımızdan bir tanesi de Aşkale-İyidere hızlı tren çalışması. Burada da esasında bir proje çalışması yapılmıştı. Ulaştırma Bakanlığı da yaklaşık 5-6 ay önce bir harita yayınladı. Ulaştırma Bakanlığı'nın demiryolu ağıyla ilgili mastır planında İyidere-Aşkale demiryolu da o plana girmiş oldu. Bu bizim için son derece önemli. Bugünkü ekonomik şartlarımız hızlı bir şekilde burayı yapmaya belki çok elvermiyor olabilir ama biz proje çalışmalarını bitirip yarın bir gün ekonomik şartlar elverişli hale geldiğinde burayı ihale edilebilir hale getirmemiz lazım. Burayla ilgili şuan ki çalışmamızın nedeni de bu. Bu sayede biz Aşkale'ye ulaştığımızda Orta Asya'ya kadar uzanabilecek, Çin'e kadar uzanabilecek bir transfer yoluna kavuşmuş oluyoruz. Bu da bizim için son derece önemli, kara ve demiryolu bağlantılarını bu şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Fiziki gerçekleşme konusunda yaklaşık yüzde 80 seviyesindeyiz"

İyidere Lojistik Merkezi'nin 2026 yılının sonunda hizmete açılmasını planladıklarını ve bu doğrultuda proje çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü kaydeden Avcı "İnşallah lojistik merkezi önümüzdeki yılın sonuna doğru tamamlamış olacağız. Fiziki gerçekleşme konusunda yaklaşık yüzde 80 düzeyindeyiz. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve inşallah bitirdiğimizde burayı bölgede ticaretin yönünü değiştirebilecek, ticaretin aksını değiştirebilecek bir kombine taşımacılık merkezine dönüştürmüş olacağız. Yarın bir gün belki İyidere Vadisi ile ilgili başka bir planda ortaya koyabiliriz yani eğer lojistik merkez çok büyük bir hinterlanda kavuşursa İyidere Vadisi'ni de o alanın içerisine dahil edebilme durumumuz var" ifadelerini kullandı.

"Ekmek kapısı olabilecek istihdam; bir ÇAYKUR büyüklüğündedir"

İyidere Lojistik Merkezi'nin tam kapasiteyle çalışmasının bölgeye ÇAYKUR kadar istihdam katkısı olabileceğinin altını çizen Avcı "Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yaklaşık 10 bin dolayında, direkt ve dolaylı kişiye ekmek kapısı olabilecek istihdam sağlayabilecek, bir ÇAYKUR büyüklüğündedir bu. Özellikle ifade edeyim sadece Rize sınırları içerisindeki fabrikalardan bahsetmiyorum Artvin, Giresun, Trabzon dahil olmak üzere bütün ÇAYKUR çalışanlarının toplamı aşağı yukarı 10 bin civarındadır. Bir ÇAYKUR büyüklüğünde istihdama vesile olabilecek bir yatırımdan bahsediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu yatırımı da tamamlamayıp Rizeli hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız" şeklinde konuştu. - RİZE