Ekonominin başına geçeceği iddia edilen İYİ Partili Bilge Yılmaz, makama resmen talip oldu

Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması halinde ekonominin başına geçeceği iddia edilen İYİ Partili Bilge Yılmaz konuştu. Bilge Yılmaz, "Ben bu işe kalkıştığımdan beri ekonomi yönetimine adayım, ya da grup olarak biz adayız. Bu çok doğal bir şey. Zaten böyle bir iddianız yoksa bunu yapmamanız lazım. Arkamda bir siyasi anlaşma olduğu için değil bu işi iyi yapabileceğimizi bildiğimden bunu söylüyorum. Fark yaratacağımıza eminiz, onun için de hazırız." ifadelerini kullandı.

ABD'li medya kuruluşu Bloomberg'in geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazı, gündeme bomba gibi düştü. Bloomberg, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması halinde Ekonomi Bakanı olarak kulislerde konuşulanın aksine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın değil İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın görevlendirileceğini iddia etti. Bilge Yılmaz'ın Twitter hesabından kendisiyle ilgili iddiayı kaleme alan ABD'li Bloomberg gazetesinin söz konusu haberini retweet'lediği görüldü.

BİLGE YILMAZ'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların ardından Bilge Yılmaz ilk kez konuştu. T24'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtlayan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ekonomi yönetimine aday olduğunu söyledi.

"EKONOMİ YÖNETİMİNE ADAYIM"

Yılmaz, "Ekonominin İYİ Parti'ye bırakılması konusunda Meral Hanım diğer liderlerle anlaştı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır, Altılı Masa'da böyle bir anlaşma yok. Ben bu işe kalkıştığımdan beri ekonomi yönetimine adayım, ya da grup olarak biz adayız. Bu çok doğal bir şey. Zaten böyle bir iddianız yoksa bunu yapmamanız lazım. Arkamda bir siyasi anlaşma olduğu için değil bu işi iyi yapabileceğimizi bildiğimden bunu söylüyorum.

"FARK YARATACAĞIMIZA EMİNİZ"

Fark yaratacağımıza eminiz, onun için de hazırız. Bize görev verilirse benim her kadroyu doldurabilecek hazırlığımın olması lazım. Ben her konum için en iyi olduğunu düşündüğüm insanlardan bir kadro hazırlayayım. Daha sonra masada diğer partilerin başka fikirleri varsa değiştiririz.

"DİĞER PARTİLERİN BAZI KURMAYLARINA BENİM TAKIMDA YER AÇTIM"

Bu şu demek değil; ben her şeyi hazırladım, herkes benim takımımı kabul edecek. Hayır. Ben tek başımıza iktidara gelecekmişiz gibi hazırlığımı yapıyorum ama bir yandan da diğer partilerin bazı kurmaylarına benim takımda yer açmış durumdayım. Diğer partilerde bizim çok ihtiyacımız olan bazı insanlar var. Onları biz zaten bizim takımda görüyoruz.