Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İTO'nun 22. Dönem seçimlerinde 620 üyeyi belirleyecek oy verme işlemi bugün başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İTO'nun 22. Dönem seçimlerinde 620 üyeyi belirleyecek oy verme işlemi bugün başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Ticaret Odası'nın 22. Dönem Meclis ve Komite üyelerini belirleyecek seçimler bugün Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılıyor. Toplam 620 üyenin belirleneceği seçimde 303 sandıkta oy kullanılacak, İTO Başkanlık seçimi ise 4 Kasım'da gerçekleştirilecek.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) gelecek 4 yıl görev yapacak Meclis ve Komite üyelerini belirleyecek seçimler bugün gerçekleştiriliyor.

İTO'nun 22'nci Dönem Meclis ve Komite üyelerinin belirleneceği seçimler, 27 Ekim 2026 Salı günü 08.00-17.00 saatleri arasında Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nin 5, 6, 7 ve 8 No'lu salonlarında gerçekleştiriliyor.

İstanbul iş dünyasının kullanacağı oylarla İTO'nun 80 meslek komitesinin 270'i Meclis Üyesi olmak üzere toplam 620 üyesi seçilecek. Oy kullanma işlemi toplam 303 sandıkta yapılacak.

İTO Başkanlık seçimi 4 Kasım'da gerçekleştirilecek

Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte bir sonraki aşama için seçim sandıkları bu kez 4 Kasım 2026 Çarşamba günü 09.00-12.00 saatleri arasında kurulacak.

Mazbatalarını alan Oda'nın Meclis Üyeleri, İTO'nun gelecek 4 yılına yön verecek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB delegelerini seçecek. Ardından yapılacak bir seçimle de Oda'nın Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı belirlenecek.

Ücretsiz ring seferleri

İstanbul Ticaret Odası, üyelerinin Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde kurulan seçim alanına rahat ve kolay ulaşabilmesi için ücretsiz ring seferleri düzenliyor. Seçim alanına gidecek ring seferleri 07.30-16.30 saatleri arasında her 15 dakikada bir gerçekleştiriliyor. Oy kullandıktan sonra dönüş için son ring seferi saat 17.30'da hareket edecek.

Metrobüsü kullanacak üyeler Yenibosna Metrobüs Durağı'nda inerek, Marmaray'ı kullanacak üyeler ise Yeşilyurt Marmaray İstasyonu'nun İstasyon Caddesi çıkışında bekleyen ring araçlarıyla seçim alanına ulaşabiliyorlar. İDO deniz otobüslerini tercih eden üyeler için de Bakırköy İskelesi'nden ring seferleri yapılacak. M1A metro hattını kullanacak üyeler ise DTM-İstanbul Fuar Merkezi Durağı'nda inerek doğrudan seçim alanına ulaşabiliyorlar.

Özel aracıyla gelecek üyeler, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nin (İDTM) yanındaki ücretsiz otoparka araçlarını bırakarak buradan kalkan ring seferleriyle seçim alanına geçebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de dün kiralanan çiçekçi dükkanı 4 kişi tarafından kurşunlandı

Daha dün kiralandı, bugün tüfeklerle tarandı
Dominik Cumhuriyeti, Haiti sınırına 2 ek askeri birlik gönderdi

Karayipler'deki kriz büyüyor! Sınıra asker yığdılar
Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu

Fon soruşturmasında iki şirkete darbe
Hastane önünde feci kaza! Tanınmış turizmci hayatını kaybetti

Tanınmış turizmcinin hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da gece yarısı çatırdama sesleri! 2 bina boşaltıldı

Gece yarısı yükselen ses 2 binayı sokağa döktü
Azerbaycan'da akılalmaz yolculuk: Boynuna doladığı yılanla araç kullandı

Trafikte akılalmaz yolculuk! Boynuna doladı, öpmelere doyamadı
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu

Bu poşetin içinden fenomenin kesik başı çıktı
Nicole Kidman dergi çekiminde: Kaslı pozları dikkat çekti

Ünlü oyuncu 59 yaşında karın kaslarını sergiledi!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi adeta kavgayla başladı

Dostluk mesajı sadece 20 saniye sürdü: Maç başlar başlamaz olay!
Eski Premier Lig yıldızı Jermaine Pennant sokak ortasında dehşeti yaşadı: 50'den fazla dikiş atıldı

Eski Premier Lig yıldızı köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı
Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı

Kendi hocasının yakasına yapıştı, yerde yatan futbolcuyu tekmeledi