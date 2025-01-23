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İTO Başkanı Avdagiç: Faiz İndirimleri Ticari Kredi Faizlerine Yansıtılmalı

İTO Başkanı Avdagiç: Faiz İndirimleri Ticari Kredi Faizlerine Yansıtılmalı
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İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesiyle birlikte reel sektörün finansman maliyetlerinin enflasyondaki düşüşü olumsuz etkilememesi için ticari kredi faizlerinde hızlı bir yansıma beklediklerini ifade etti.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Reel sektörün finansman maliyetlerinin enflasyondaki düşüş trendine zarar vermeyecek biçimde, kademeli şekilde indirildiğini görüyoruz. Söz konusu indirimlerin 'birebir oranda' ve 'hızla' ticari kredi faizlerine yansıtılması temel beklentimiz" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Şekib Avdagiç, açıklamasında şunları kaydetti: "TCMB'den piyasaların da öngördüğü 250 baz puanlık faiz indirimi kararı geldi. Reel sektörün finansman maliyetlerinin enflasyondaki düşüş trendine zarar vermeyecek biçimde, kademeli şekilde indirildiğini görüyoruz. Söz konusu indirimlerin 'birebir oranda' ve 'hızla' ticari kredi faizlerine yansıtılması temel beklentimiz. Yılın başında Türk lirası KOBİ kredilerinde büyüme sınırı artırılmıştı. 2025 yılının iş dünyasının ihtiyaç duyduğu kararlarla başlamasını önemli buluyoruz. Aynı zamanda kur tarafında da rekabetçiliğimizi artıracağımız bir yıl olmasını diliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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