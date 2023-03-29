İthal cep telefonlarında gümrük ücretini 350 dolara çıkaracak düzenleme yürürlükten kaldırıldı

İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme iptal edildi. 30 Mart'ta yürürlüğe girecek olan önceki karara göre, ithal cep telefonlarına 2 bin 500 lira zam geleceği belirtilmişti. Ancak söz konusu düzenleme, yürürlüğe girmeden kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve 2020 yılından bu yana yürürlükte olan gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı.

GEÇEN AY RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi.

DÜZENLEME YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı. 30 Mart'ta yürürlüğe girecek olan önceki kararın ithal cep telefonlarına 2 bin 500 lira zam olarak yansıyacağı açıklanmıştı.

TELEFONLARIN FİYATI EN AZ İKİYE KATLANACAKTI

Yeni düzenleme ile ithal edilen ve vergisiz fiyatı yaklaşık 3 bin 800 TL olan bir cep telefonu 28 Mart'tan itibaren en az 2 bin 500 TL zamlanacaktı. Buna ÖTV, KDV, TRT Bandrol ücreti gibi diğer vergiler de eklenince telefonun fiyatı 10 bin 500 TL'ye kadar çıkacaktı. Türkiye'ye gelen akıllı telefonlardan önce yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, sonra yüzde 10 TRT Bandrol ücreti kesiliyor. Ardından tüm bu rakamlar üzerinden yüzde 50 ÖTV ekleniyor. Oluşan rakamın üzerinden de yüzde 18 KDV alınarak telefonun fiyatı en az ikiye katlanıyor.