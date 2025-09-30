İTB Başkanı Kestelli: İzmir'de Su Kaynakları Kritik Seviyede

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir'deki su kaynaklarında ciddi azalma olduğunu belirterek, deniz suyunun tuzdan arındırılarak kullanılması önerisinde bulundu.

Kestelli, Borsanın eylül ayı olağan meclis toplantısında, bir süre önce açıklanan ve tarım alanında pek çok başlık içeren Orta Vadeli Programı destekleyeceklerini belirterek, bugünün en önemli sorunlarının başında azalan su kaynaklarının geldiğini ve durumun son derece kritik bir hal aldığını dile getirdi.

Küresel iklim değişikliğinin su döngüsünü hızlandırıp düzensizleştirdiğini belirten Kestelli, "İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan 6 barajda su seviyeleri tarihi dip noktalarda. Şehrimizde günlük yaşamsal faaliyetler için ihtiyaç duyulan suyun çok büyük bölümü yer altı kuyularından temin ediliyor. Su kaynaklarının azalması tarımı da sert şekilde etkiliyor. Tarım ürünlerinin verim ve kalitesinde azalmalar olurken, suya ulaşımdaki enerji maliyetleri artıyor. Üreticilerimiz geçmişte 30-40 metrelerden yer altı suyu temin edebilirken, şimdi 200-250 metrelerden su çekmek zorunda kalıyor." dedi.

Kestelli, su tüketimini azaltmak için günlük harcamayı, tarım ve sanayide su ayak izini azaltacak önlemlerin hayata geçirilmesinin zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Yağışın sınırlı olduğu bölgelerde tuzdan arındırma, yağışlara gerek olmadan tatlı su arzının artırılmasının en pratik yollarından olduğunu belirten Kestelli, şunları söyledi:

"Su kıtlığı çeken Arap Yarımadası'nda tuzdan arındırma yöntemi yoğun olarak kullanılıyor. Suudi Arabistan, 37 milyonu aşan nüfusuyla milyonlarca umre ve hac ziyaretçisinin ihtiyaç duyduğu suyun yüzde 75'ini bu yolla sağlıyor. Petrol zengini ülke, tuzdan arındırma işleminin getirdiği yüksek oranda karbon emisyonunu bertaraf etmek için yeşil enerji kaynaklarına çok ciddi yatırım yapıyor. Bizim de çeşmelerden su yerine 'tıs' sesi gelmeden çok önce tuzdan arındırma işlemi için altyapı yatırımlarını tamamlamamız, bu yöntemin gerektirdiği enerjiyi sağlamak için de yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı için çalışmamız gerekiyordu ama yapmadık, yapamadık. Yine de hiçbir şey için geç değil. İfade ettiğim yöntemler kamuoyunda bilinen, tartışılan çözüm yolları arasında yer alıyor, ancak zaman geçtikçe sorun da büyüyor. Bu nedenle geldiğimiz olumsuz noktayı milat alıp hemen bugünden kolları sıvamalıyız. Hem kent sakinlerinin huzur ve refahı hem de sanayi ve tarımın devamlılığı için buna mecburuz."

Kestelli, 30 Ekim 2020'deki depremde zarar gören Borsa Sarayı'nın restorasyonu ve güçlendirmesi için çalışmaların sürdüğünü, kaynak için Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki arsalarını satışa çıkaracaklarını da sözlerine ekledi.