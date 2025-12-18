Haberler

İtalya, AB-MERCOSUR anlaşmasını çiftçilere gerekli yanıtlar verilince imzalayacak

İtalya, Avrupa Birliği ile MERCOSUR arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşmasının, çiftçilerin taleplerine yanıt verilince imzalanacağını açıkladı. Başbakan Meloni, tarım sektörünün korunmasına yönelik ek önlemler beklediklerini vurguladı.

İtalya, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imza sürecinde olan serbest ticaret anlaşmasını, çiftçilerin taleplerine gerekli yanıtlar verilince imzalayacağını bildirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam eden AB Liderler Zirvesi'nin önemli gündem maddelerinden biri olan ve aynı zamanda AB binaları yakınlarında çiftçilerin protesto gösterileri düzenlemesine yol açan AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasına dair, bazı çekinceleri olan İtalya'dan açıklama geldi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "MERCOSUR Anlaşması'na ilişkin olarak, Başbakan Giorgia Meloni'nin (İtalya) Parlamento'da daha önce ifade ettiği ve Brezilya Devlet Başkanı (Luiz Inacio Lula da Silva) Lula'ya da yinelediği üzere, İtalyan Hükümeti, AB Komisyonun kararlarına bağlı olan ve kısa sürede netleştirilebilecek şekilde, çiftçilere gerekli yanıtlar sağlanır sağlanmaz anlaşmayı imzalamaya hazırdır." ifadeleri yer aldı.

İtalya Başbakanlığının açıklaması, Brezilyalı liderin açıklamasının ardından geldi.

Basında çıkan haberlere göre, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Başbakan Meloni ile telefon görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, İtalyan liderin anlaşmaya karşı olmadığını ancak çiftçileri ikna etmek için zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Başbakan Meloni, AB Liderler Zirvesi'nden önce dün İtalyan parlamentosunda yaptığı konuşmada, anlaşmanın imzalanması için 2026'yı işaret ederek, "Öngörüldüğü gibi birkaç gün içinde anlaşmayı imzalamanın bizim için henüz erken olduğuna inanıyoruz. Tarım sektörünü korumaya yönelik ek önlemler paketinin tamamlanmasını beklememiz ve aynı zamanda bunu çiftçilerimizle açıklayıp, tartışmamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bu sabah AB Liderler Zirvesi'ne girişinde basına yaptığı açıklamada, "Gösteri yapan çiftçilerimize, en başından bu yana Fransa'nın bu konudaki tutumunun net olduğunu söyleyeceğim. MERCOSUR konusunda, mevcut haliyle bu (anlaşmanın) yeterli olmadığını ve imzalanmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Ekonomi
