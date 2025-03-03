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İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altın tahminini güncelledi

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İsviçre'nin önde gelen yatırım bankalarından UBS, altın fiyatlarına yönelik tahminlerini güncelledi. Daha önce altın için 3 bin dolar öngörüsünde bulunan banka yaptığı son açıklamada küresel risklerin artması durumunda bu fiyatlarında 3 in 200 dolara yükselebileceğini belirtti. Ayrıca Gümüş için de yeni tahminde bulundu.

Dünyaca ünlü İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altın ve ve gümüşe yönelik yeni tahminlerini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada 2025 için öngörülen rakamın korunduğu ancak buna ek olarak küresel risklerin izlenmesi gerektiği bildirildi.

Bankanın açıklamasında güvenli liman altın için 2024 yılı sonuna kadar daha önce yapılan 3 bin dolarlık tahminine ek olarak küresel risklerin artması durumunda bu fiyatların da 3 bin 200 dolara kadar yükselebileceği belirtildi. UBS tarafından yayımlanan notta, altın rallisinin devam edeceği ancak bir konsolidasyon sürecinin de yaşanabileceği belirtildi.

ASIL TAHMİN GÜMÜŞ İÇİN

UBS'in son tahmininde en dikkat çekici kısım ise gümüş ile ilgili oldu. UBS, küresel sanayi üretiminde toparlanma öngörerek gümüşün 12 ay içinde 38 dolara ulaşacağı öngörüsünde bulundu.

Güncel rakamlarla altının ons fiyatı 2 bin 875 dolardan işlem görürken, gümüş ise 31,54 dolardan satılıyor.

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İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altın tahminini güncelledi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Ukrayna Rusya macı berabere biterse . Siz bir yol bulur başka iki ülkeyi kapistirirsuniz. 3200 'de olur 3500 'de. Eldekileri satmamak için iyi yol. altın alın yersiniz aç kalınca.

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