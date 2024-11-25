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Daha önce yürürlükten kaldırılan işverenlere 4 puanlık sigorta prim desteği yeniden başlıyor

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İşverene prim desteği yeniden getiriliyor. Yeni düzenleme ile işverenlere, 4 puanlık sigorta prim desteği verilecek. İmalat sektörüne ise 5 puanlık destek sunulacak.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda değişiklik içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifin kapsamında işverene prim desteği yeniden getirilmesi de yer aldı. Buna göre düzenleme ile işverenlere, 4 puanlık sigorta prim desteği verilecek. İmalat sektöründe çalışanlar için ise 2025-2026 yıllarında 5 puanlık destek sunulacak.

TEŞVİKLER KALDIRILMIŞTI

Prim teşvik sistemi 2008 yılında hayata geçirilmiş ancak vergi düzenlemeleri kapsamında kaldırılmıştı. Vergilerini düzenli ödeyen işverenlere sektör fark etmeksizin 5 puanlık prim indirimi hakkı tanınıyordu.

Daha önce yürürlükten kaldırılan işverenlere 4 puanlık sigorta prim desteği yeniden başlıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNediyonDegisik:

la vermeyin sunlara prim mirim 6 calistirip atiyorlar isciyi sonra da begenmedi isi diyorlar veya calisamadi yapamiyor diye gonderyorlar.

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