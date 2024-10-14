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Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi

Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi
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2023 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemeoğlu, Simon Johnson ve James Robinson'a verildi. Acemoğlu, Orhan Pamuk ve Aziz Sancar'dan sonra Türkiye'den Nobel alan 3. isim oldu.

Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verildi. Ödül, kurumların refahı nasıl oluşturduğu ve etkilediğiyle ilgili çalışmalarından dolayı verildi. Nobel alan isimler ödül olarak 1,1 milyon dolar alacaklar.

NOBEL ALAN TÜRKLER

Acemoğlu, Türkiye'den Nobel ödülü alan üçüncü isim oldu. Orhan Pamuk, 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü almıştı. Nobel jürisi, Pamuk'un "kenti İstanbul'un melankolik ruhunu araştırma yolunda, kültürlerin çatışmaları ve birbirleriyle iç içe geçmesinde yeni semboller bulduğunu" belirtmişti.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

Daron Acemoğlu 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.İlköğrenimini İstanbul Kadıköy'deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu'nda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu. İngiltere'nin York Üniversitesinde ise lisans eğitimini tamamladı.

London School of Economist okulunda öğretmenlik yapan Daron Acemoğlu, 2000 yılında ise profesörlüğünü aldı. Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) akademik kariyerine devam ederken, 2000 yılında ekonomi profesörü unvanını aldı. Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomisi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmalar yapıyor.

NOBEL ÖDÜLÜ NEDİR?

Nobel ödülleri her yıl, dinamiti bulan ve 1896 yılında hayatını kaybeden İsveçli mucit Alfred Nobel isteği üzerine fizik, kimya, tıp, barış, ekonomi ve edebiyat dallarında veriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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Yorumlar (22)

oguz:

kendilerinden birine ödülü vermişler

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38
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necdet:

bu topraklardan çıkan birinin başarılı olması gurur vermeli. Zaten yakında beyin göçü sayesinde bu topraklarda pek bir şey de kalmayacak.

38
40
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mehmet dogru:

bu arkadasimiza hayirli olsun nobel. ama orhan pamuk hakketmekle degil siyasi olarak verildi orhan pamuk KARS. i hic bilmazken KARS hakkinda kitap yaziyor . onun kitaplaru=indan daha ustun kitap yazanlarimiz var

66
11
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Yilmaz Haydar:

bu arkadas yahudımı

24
24
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Muzaffer Deligöz:

2013 de de TC. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü almıştı. Aslen Ermeni olan Daron bey, Galatasaray mezunudur. Lisans derecesini İngiltere'nin York Üniversitesi'nde Matematiksel Ekonomi ve Ekonometri Bölümü'nde (1989) tamamladı; yüksek lisans (1990) ve doktora (1992) derecelerini Londra Ekonomi Okulundan aldı. 1992-1993 yılları arasında Londra Ekonomi Okulu'nda ders verdi. 1993'ten itibaren akademik kariyerine ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) devam etmektedir. 2000 yılında ekonomi profesörü ve 2019 yılında da, üniversitede bir öğretim üyesine verilebilecek en yüksek unvan olan enstitü profesörü ünvanını almıştır.

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3
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TT:

Ödülü verenlere sormak lazım, Eeee hangi partiden meclise sokup, maliye bakanı olarak görmek isteyeceksiniz...

14
2
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ufo:

ekonomi ödülünü reise vermeleri gerekiyordu malum ülkemizin son halinden dolayı

14
2
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Ebu Huzeyfe:

Tebrikler Ermenistan

7
1
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düşünen adam:

kılıçtaroğlu'nun kazanması durumunda ekonomiden sorumlu olacak kişi değilmi bu adam

4
3
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Köfteci Jardel:

Darısı Sencer Solakoğlu'nun başına.

6
0
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