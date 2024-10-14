Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi

Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verildi. Ödül, kurumların refahı nasıl oluşturduğu ve etkilediğiyle ilgili çalışmalarından dolayı verildi. Nobel alan isimler ödül olarak 1,1 milyon dolar alacaklar.

NOBEL ALAN TÜRKLER

Acemoğlu, Türkiye'den Nobel ödülü alan üçüncü isim oldu. Orhan Pamuk, 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü almıştı. Nobel jürisi, Pamuk'un "kenti İstanbul'un melankolik ruhunu araştırma yolunda, kültürlerin çatışmaları ve birbirleriyle iç içe geçmesinde yeni semboller bulduğunu" belirtmişti.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

Daron Acemoğlu 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.İlköğrenimini İstanbul Kadıköy'deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu'nda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu. İngiltere'nin York Üniversitesinde ise lisans eğitimini tamamladı.

London School of Economist okulunda öğretmenlik yapan Daron Acemoğlu, 2000 yılında ise profesörlüğünü aldı. Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) akademik kariyerine devam ederken, 2000 yılında ekonomi profesörü unvanını aldı. Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomisi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmalar yapıyor.

NOBEL ÖDÜLÜ NEDİR?

Nobel ödülleri her yıl, dinamiti bulan ve 1896 yılında hayatını kaybeden İsveçli mucit Alfred Nobel isteği üzerine fizik, kimya, tıp, barış, ekonomi ve edebiyat dallarında veriliyor.