İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Ziya Taşkent, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Taşkent, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı uyandıran olaylara ilişkin çektiği fotoğrafları, 6 kategoride inceledi.

Ziya Taşkent, " Gazze : Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arini'nin " Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" adlı fotoğrafına oy verdi.

Taşkent, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" karelerini seçti. "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı fotoğrafını oyladı.

"Anadolu Ajansına daha nice 10 yıllar, 100 yıllar dilerim"

Taşkent, Anadolu Ajansı'nın pek çok ülkedeki haber ajanslarının çoğundan eski bir kurum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizle yaşıt bir kurum. Dolayısıyla çok ciddi kurumsal bir birikimi var. Birçok haberci de Anadolu Ajansı kaynaklı haberlerle içerik zenginleştiriyor. Bu kurumsal birikimi ve dünya genelindeki meselelere ilgili olmanın aslında burada somut çıktılarını gördük. Son 1 yıl içinde Anadolu Ajansı ekibinin yakaladığı kareleri burada hatırlama fırsatını elde ettik. Ben de fotoğraf kareleri arasından seçimleri yaptım. Çok zor şartlarda görev yapan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Anadolu Ajansına daha nice 10 yıllar, 100 yıllar dilerim."

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.