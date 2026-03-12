Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İstiklal Marşı Türk milletinin hürriyet destanıdır" dedi.

Bağımsızlığımızın ve dimdik ayakta duruşumuzun sembolü olan İstiklal Marşımızın yazılışının 105. Yıl dönümü vesilesiyle yazılı bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kurtuluş Mücadelesinin ruhunu, milletimizin bağımsızlık aşkını ve sarsılmaz iradesini en güçlü şekilde ifade eden İstiklal Marşımız, aziz milletimizin hürriyet uğruna verdiği destansı mücadelenin en anlamlı sembollerinden biridir. 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen İstiklal Marşımız, milletimizin vatanına olan bağlılığını, bağımsızlık tutkusunu ve hiçbir şart altında esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden eşsiz bir eserdir. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, İstiklal Marşı'nı kaleme alan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve marşımızı besteleyen Osman Zeki Üngör'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. İstiklal Marşı'mızın her dizesinde ifade edildiği gibi, Türk milleti tarih boyunca özgürlüğünden asla vazgeçmemiştir. Aynı inanç ve kararlılıkla bayrağımıza, vatanımıza ve milletimize sahip çıkmaya devam edecek; birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı