İstihdam endeksi yıllık yüzde 6,9 arttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstihdam endeksi yıllık yüzde 6,9 arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
İstihdam endeksi yıllık yüzde 6,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,9 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı 1. Çeyrek (Ocak-Mart) İşgücü Girdi Endeksleri'ni açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,8, inşaat sektöründe yüzde 0,4, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 8,8 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 11,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,8, inşaat sektöründe yüzde 3,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 16,2 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 68,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 68,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 63,3, inşaat sektöründe yüzde 53,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 73,8 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 1,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,2 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,6 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 1,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,4 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,6 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 19,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 19,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 19,5, inşaat sektöründe yüzde 17,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 19,9 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 51,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 51,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 52,7, inşaat sektöründe yüzde 49,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 49,8 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 50,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 50,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 51,4, inşaat sektöründe yüzde 48,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 49,5 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 55,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 55,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 60,3, inşaat sektöründe yüzde 54,7, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 51,5 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 17,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 17,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,1, inşaat sektöründe yüzde 19,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,9 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 17,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 17,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,0, inşaat sektöründe yüzde 18,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,9 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 18,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 18,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,6, inşaat sektöründe yüzde 20,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,7 arttı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

brüt ücret, İstihdam, İnşaat, Saat, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title