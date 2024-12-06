Üye Girişi
Haberler
Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu

Muhaliflerin korkusu Esad'a bunu da yaptırdı

 Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

 Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı

Hizbullah, Türkiye'nin yanı başındaki savaşta tarafını seçti
En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici

En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici

Türkiye'de iş dünyasının büyük firmalarının yer aldığı en beğenilen 20 şirketin ismi açıklandı

Türkiye'de iş dünyasının büyük firmalarının yer aldığı en beğenilen 20 şirketin ismi açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zenna Araştırma tarafından yapılan çalışmada, Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi listelendi. Koç Holding birinci sırada yer alırken Arçelik, İş Bankası ve Eczacıbaşı Topluluğu gibi şirketler de en beğenilenler arasında öne çıktı.

Zenna Araştırma, hazırladığı " Türkiye'nin En Beğenilen 20 Şirketi" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. İş dünyasının en büyük firmalarının yer aldığı listede, Koç Holding birinci sıraya yerleşerek zirvedeki yerini korudu. İkinci sırada ev teknolojileri sektöründe öncü olan Arçelik, üçüncü sırada ise köklü bankacılık geçmişiyle İş Bankası yer aldı.

Araştırmada dördüncü sırayı Eczacıbaşı Topluluğu ve Türk Hava Yolları (THY) paylaşırken, global marka gücüyle Unilever beşinci sırada dikkat çekti. İlk 10 içinde ayrıca Garanti BBVA, e-ticaretin dev ismi Trendyol, Borusan Holding, Şişecam ve Amazon yer aldı.

Dijitalleşme ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren şirketlerin yanı sıra, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla öne çıkan perakende ve finans şirketleri de listede güçlü bir varlık gösterdi. Sabancı Holding, Vodafone, Turkcell, ve Migros da ilk 20'ye girmeyi başaran diğer önemli markalardan oldu.

Araştırma ayrıca, Türkiye'nin sektörel çeşitliliği ve büyüyen ekonomik dinamizmini de ortaya koydu. Gıda, teknoloji, finans ve sanayi sektörlerinin temsilcileri, halkın beğenisini kazanarak ilk sıralarda yer aldı.

İşte Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi:

1-) Koç Holding

2-) Arçelik

3-) İş Bankası

4-) Eczacıbaşı Topluluğu, THY

5-) Unilever

6-) Garanti BBVA

7-) Trendyol

8-) Borusan Holding, Coca Cola

9-) Şişe Cam

10-) Amazon

11-) Sabancı Holding

12-) Vodafone

13-) Turkcell

14-) Migros

15-) Apple, Anadolu Grubu, P&G

16-) Hepsiburada

17-) Tüpraş

18-) LC Waikiki, Opet

19-) Ford Otosan, Yapı Kredi

20-) Aselsan

İşte Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Esad'ın planı açık oldu: Muhaliflerin son zaferi için söyledikleri düşündürücü
img

Dev kulüp küme düşürüldü
img

85 yaşındaki milyoner sevgilinin başında vasiyet dansı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

6 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 6 Aralık Cuma mesajları! Anlamlı, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları... 6 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? GELİNİM MUTFAKTA 6 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 6 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Ahmet Köse kimdir, neden istifa etti? Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız AtandıYeni İstanbul İl Emniyet Müdürü kim oldu? İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir? Yeni Adıyaman İl Emniyet Müdürü kim oldu? Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Aralık Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.