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İşte il il açık iş pozisyonları

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İŞKUR'un "Açık İş Haritası" uygulaması, iş arayanların Türkiye genelindeki açık iş ilanlarını harita üzerinde görmelerini ve başvurularını kolaylaştırmalarını sağlıyor. Haritada hangi ilde en çok ihtiyaç hangi elemana ihtiyaç duyulduğuna varıncaya kadar pek çok ayrıntıyı bulmak mümkün.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen İŞKUR açık iş haritası, tüm Türkiye'de açık iş pozisyonlarını içeriyor. Bu platformda, her ildeki açık iş sayıları ve detayları anlık olarak güncelleniyor. Örneğin, Ankara'da 4.238 açık iş ilanı bulunuyor ve bu ilanlar ilçe ve meslek bazında detaylandırılabiliyor. İş arayanlar, harita üzerinde meslek seçerek ilgili ilanlara ulaşabilir ve başvurularını gerçekleştirebilirler.

İŞKUR'UN AÇIK İŞ HARİTASI TÜM TÜRKİYE'DE GEÇERLİ

İŞKUR'un Açık İş Haritası'nda hangi ildeki hangi ilçede, hangi meslek alanında, kaç kişilik açık pozisyon olduğu gibi ayrıntılar da mevcut. İşverenlerin eleman ihtiyaçları anlık olarak listeleniyor. İş arayanların iş ilanlarına kolaylıkla erişmeleri sağlanıyor. Açık İş Haritası, hem iş arayanlar hem de işverenler için hızlı ve etkili bir platform sunarak istihdam sürecinin kolaylaştırılmasını hedefliyor.

IŞIKHAN: 76 BİN 656 AÇIK İŞ İLANI VAR

Haritanın solunda yer alan listedeki mesleklerden istenen işaretlendiğinde, iş arayan kişi bu meslekle ilgili tüm ilanları görebiliyor. Bu sayede üye girişi yaparak iş başvurusunu gerçekleştirebiliyor.

Açık İş Haritası ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un hayata geçirmiş olduğu Açık İş Haritası ile Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanını takip edebilir ve açık işleri görüntüleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

İşte il il açık iş pozisyonları

İşte il il açık iş pozisyonları
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