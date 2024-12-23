İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam

2025'te uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, salı veya çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de de yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarındaki son durum ele alınacak.

TÜRK-İŞ TEKLİFİNİ 29 BİN 853 OLARAK AÇIKLADI

Geçtiğimiz hafta yapılan üçüncü toplantıda masadaki kesimler asgari ücret tekliflerini açıklamamış, sonrasında ise TÜRK-İŞ ise asgari ücret tekliflerinin 29 bin 853 TL olduğunu açıklamıştı.

AK PARTİ KULİSLERİNDE KONUŞULAN RAKAM

İşverenin ise yüzde 25 dolayında bir zam teklifinde bulunacağı ileri sürülürken; son aşamada AK Parti kulislerinde de rakam telaffuz edilmeye başlandı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 2025 yılı için asgari ücret 24 bin liradan az 25 bin liradan de fazla olmayacak.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILIRSA NE OLUR?

2025 asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşabilecek net rakamlar şu şekilde;