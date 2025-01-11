İstanbul Valisi Davut Gül, CFE Uluslararası Halı Fuarı'nı Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, CFE Uluslararası Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı'nı ziyaret ederek GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'dan fuarla ilgili bilgiler aldı. Fuarda sergilenen ürünleri yakından inceleyen ve firma yetkilileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Vali Gül, fuarla ilgili olarak, " Türkiye'nin halı sektöründeki gücünü dünyaya bir kez daha duyuran çok güzel Uluslararısı bir fuar oldu" dedi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve İstanbul Halı İhracatçıları Birliği tarafından koordine edilen CFE Carpet and Flooring Expo İstanbul 2025, Uluslararası Halı ve Yer Kaplamaları Fuarına 18 ülkeden 145'i yabancı olmak üzere 600 firma ve firma temsilciliği katıldı. Halı ve yer kaplamaları sektöründe dünyanın en büyük fuarları haline gelen CFE Uluslararası Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı her yıl daha da büyüyerek sektördeki önemini artırıyor.

Vali Gül'den Gaziantepli halıcılara övgü yağdı

7-10 Ocak tarihleri arasında açık kalan fuarın son günündeki ziyaretçilerinden birisi de İstanbul Valisi Davut Gül oldu. Geçmişte uzun yıllar Gaziantep'te başarılı bir valilik dönemi geçiren Vali Davut Gül, çoğunluğu Gaziantepli firmalarının oluşturduğu fuarı gezdikten sonra yaptığı değerlendirmede, "Halı sektörünü ve Türkiye'nin önde gelen halı üreticilerini Gaziantep Valiliğim döneminde yakından tanıma imkanım oldu. Halı gerçekten çok başarılı olduğumuz ve makine halı üretiminde dünya lideri olduğumuz bir sektör. Fuarda da görüldüğü gibi, dünya halı sektörü İstanbul'da buluştu. Türkiye için çok büyük bir şans ve büyük bir başarı. Türkiye'nin gücünü dünyaya gösteren bir organizasyon. Bu anlamda dünya halı üretiminin merkezi konumunda ki ülkemizin aynı zamanda dünya halı ticaret merkezi olma yolunda ki en önemli adımlardan birisi olan bu fuarın gerçekleşmesinde önemli rol alan Başta GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve GAHİB ile İHİB Başkan ve yönetim kurulları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Kenetlenerek birlikte başardık"

İstanbul Valisi Davut Gül'ün gerçekleştirilen halı fuarında büyük destekleri olduğunu dile getiren GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan da yaptığı değerlendirmede, "Fuarımız beklenenin üzerinde büyük bir ilgi görüyor. Fuarımızın İstanbul'da gerçekleşmesinde bizlere büyük destekler veren İstanbul Valimiz Davut Gül'le bugün fuarımızdaki katılımcı firmalarımızı ziyaret ettik. Bu başarı elbette halı sektörünün kenetlenmesi ve tek vücut olmasının yanı sıra gerek Ticaret Bakanlığımızın gerekse İstanbul Valiliğimizin verdiği büyük desteklerle elde edilmiştir. Bizlerde Sayın Valimiz Davut Gül'e ve bizlere bu zorlu yolda destek veren bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP