İstanbul Uluslararası Gıda Buluşmaları'nda 100'den fazla alıcı bir araya geldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Karibu işbirliğiyle düzenlenen İstanbul Uluslararası Gıda Buluşmaları'na ev sahipliği yaptı. 40'ı aşkın ülkeden 100'den fazla alıcı işbirliği fırsatlarını değerlendirmek için bir araya geldi. Türkiye'nin en prestijli gıda üreticileri dünyanın en büyük süpermarket zincirleriyle ve büyük gıda ithalatçılarıyla buluştu. Etkinlikte 65'i yerli, 80'in üzerinde yabancı firma ile toplam 3 bin 500 ikili görüşme gerçekleştirildi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Karibu işbirliğiyle düzenlenen İstanbul Uluslararası Gıda Buluşmaları'na ev sahipliği yaptı. ???????

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Uluslararası Gıda Buluşmaları kapsamında, 40'ı aşkın ülkeden 100'den fazla alıcı işbirliği fırsatlarını değerlendirmek için bir araya geldi.

Türkiye'nin en prestijli gıda üreticilerini dünyanın en büyük süpermarket zincirleriyle ve büyük gıda ithalatçılarıyla buluşturan organizasyonda 65'i yerli, 80'in üzerinde yabancı firmayla toplam 3 bin 500 ikili görüşme yapıldı.

Açıklamada etkinliğin açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen İSO Genel Sekreteri Haktan Akın, gıda sanayisinin Türk ekonomisinin önemli bir bileşeni konumunda olduğunu vurgulayarak, "65 firmamız ile 40'tan fazla ülkeden gelen, market zincirleri ve toptancılardan oluşan 80'in üzerinde yabancı firmanın yetkilileriyle bir arada olmaktan ve ülkemizde ilk defa bu ölçekte sektörel alım heyeti etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. 2 gün sürecek yoğun bir ikili görüşme maratonunda ümit ediyorum ki firmalarımız yeni iş anlaşmaları imzalayacak ve ticaretin gelişmesine katkıda bulunacaklar." ifadelerini kullandı.

Rekabet avantajı için üyelerimize desteğimiz sürecek

İş yeri sayısı, istihdam ve yaratılan katma değer bakımından Türk ekonomisi içinde gıda sektörünün ciddi bir ağırlığı olduğunu kaydeden Akın, şunları aktardı:

"2022 yılında Türkiye'nin gıda ihracatı 29 milyar doları geçmiş, ithalatı ise 24 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu yoğun rekabet içindeki sanayi firmalarımızı yeni pazar ve yeni müşterilerle buluşturacak en kritik faaliyetlerden birisinin de tedarikçiyi alıcıyla buluşturan ikili iş görüşme etkinlikleri olduğunu biliyoruz. İstanbul Sanayi Odası olarak biz bu dönüşümün farkında olarak, uluslararası pazarlarda, üyelerimizin rekabetçi konumlarını artırmaları ve ihracatlarını geliştirmeleri için hizmetlerimize yenilerini ekleyerek sanayicimize destek olmayı sürdürmekteyiz. Hedef pazar araştırması danışmanlığı, UR-GE projeleri, sektörel ticaret ve alım heyetlerinin yanı sıra yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve mesleki gelişim konularına odaklanan birçok hizmetimizle üye firmalarımıza ve ülke ekonomisine katkıda bulunma gayreti içindeyiz."

Her firma en az 25 görüşme gerçekleştirdi

Açıklamaya göre, şekerlemeden unlu mamullere, dondurulmuş gıdadan sağlıklı atıştırmalıklara kadar birçok üretim alanında lider konumdaki üreticilerle alıcıların sadece davetle katılabildiği ve alanında en büyük ithalatçıların yer aldığı etkinliğe, Almanya'dan Rewe, Tok Food GMBH ve Avusturya'dan ALDI, Suudi Arabistan'dan Tamimi ve Lulu Hipermarket, Kenya'dan Maf Carrefour, Özbekistan'dan Korzinka, Bosna Hersek'ten Bingo, Portekiz'den Seganave gibi büyük alıcılar katıldı.

Gıda buluşmaları kapsamında katılımcı her firma en az 25 görüşme gerçekleştirdi.