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İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Otizmli Çocuklara Destek: Joybot Projesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Otizmli Çocuklara Destek: Joybot Projesi
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İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri, 'Joysper' isimli takımlarıyla geliştirdikleri sosyal robot 'Joybot' ile otizmli çocukların iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Proje, TEKNOFEST Adana'da 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri' alanında ödül aldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu "Joysper" isimli takım, "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" alanında geliştirdiği sosyal robot ile otizmli çocuklara, insanlarla daha rahat ve kolay iletişim kurmada basamak olmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okuyan Eshagh Shahnavazi ve Abdullah Reşid'in kurucu ortakları olduğu Joysper'in, 3-12 yaş arasındaki otizmli çocuklar için geliştirdiği "Joybot" isimli robot, TEKNOFEST kapsamında "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" alanında ödüle layık görüldü.

Etkinlikte AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Joysper Takım Kaptanı Eshagh Shahnavazi, Joybot'un bir multidisipliner proje olduğunu, hem mühendislik hem de farklı uzmanlık alanları içerdiği için her adımda geliştirmeler gerektiğini vurguladı.

Shahnavazi, "Bizim misyonlarımızdan biri de bu projeyi yüksek teknolojiyle herkes için erişilebilir kılmak. Hedefimiz robotik teknolojiler sayesinde her eve bir robot getirebilmek. Bunun için de ürünü olabildiğince uygun fiyata getirebilmemiz gerekiyor. Özellikle AR-GE alanında fiyatı düşürebilmemiz çok önemli. Bunun için çalışmalarımız var. Aynı zamanda burada geliştirdiğimiz, uzmanlar tarafından kullanılan yöntemleri robota entegre etmemiz gerekiyor ve bunun için zaten Türkiye'de önemli vakıflardan destek alıyoruz. Onlarla beraber, onların danışmanlığında projemizi geliştiriyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl, eğitim sektöründe en iyi girişim ödülünü aldıklarını ifade eden Shahnavazi, şunları kaydetti:

"Şu anda engelsiz yaşam teknolojilerinde birincilik ödülünü alıyoruz. TEKNOFEST, yaygınlaştırma konusunda bize burada gerçekten ilişki kurma anlamında büyük fırsatlar sağlıyor. Bugün rehabilitasyon merkezleriyle olsun, birçok farklı kişiler ve uzmanlarla bağlantı kurduk. Bu da bizim için proje geliştirmemizde çok büyük bir rol alıyor."

Shahnavazi, daha önce Intel ve Microsoft sponsorluğunda gerçekleştirilen OpenCV Spatial AI Contest yarışmasında Joysper olarak, "Gelecek vadeden 5 Proje"den biri seçildiklerini ve finalistler arasına girdiklerini dile getirdi.

Otizmli çocukları iletişime itecek bir basamak

Joysper Saha Araştırmalarından Sorumlu Takım Üyesi Sümeyye Aslan da projeyle otizmli çocukların sosyal iletişimsel becerilerini geliştiren bir sosyal robot geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aslan, otizmli çocukların normalde yetkin olsalar dahi zaman zaman iletişime kendilerini açmadıklarını belirterek, otizmli çocukları iletişime itecek bir basamak olarak sosyal robot tasarladıklarını ifade etti.

Hedeflerinin sosyal robot üzerinde çocukların iletişim kurma egzersizi yapması, ardından diğer insanlarla daha rahat ve kolay iletişim kurmayı öğrenmeleri olduğunu vurgulayan Aslan, şöyle devam etti:

"İlk başta bunun erişilebilir olması için mümkün olan en düşük maliyeti hedefledik. Bu süreçte kaliteden ödün vermemeye çalıştık. Uzmanlarla çok fazla görüşme gerçekleştirdik. Ekip arkadaşlarımdan Benay ile bu alanda uzmanlaşan insanlar olarak, multidisipliner bir çalışma oluşturmayı hedefledik. Uzman görüşü, kullanıcı görüşü ve veli görüşü alarak kullanıcılar için en optimal ürün olan Joybot'u çıkardık."

Aslan, en önemli hedeflerinden birinin Joybot'un kişiselleştirilebilmesi olduğuna dikkati çekerek, otizmli çocukların çok geniş bir spektrumdan oluştuğunu dile getirdi.

Sadece tek bir otizmli çocuğu düşünerek ya da genelleyerek ilerlemek istemediklerine değinen Aslan, şöyle devam etti:

"Kişisel olsun, veriye dayalı ve uzmanlar için kolaylaştırıcı olsun istedik. Bu hedeflerimize erişebildiğimizi düşünüyoruz. Sadece proje için değil, ekip olarak hedefimiz uzmanların teknolojinin desteğini daha iyi alabilmesi ve teknoloji okur yazarlığının daha gelişmesi. Bunun üzerine de hem sosyal medyada hem atölyelerimizde çalışıyoruz.

Sürecin en başında, daha fikir aşamasındayken uzman görüşlerinden çok fazla yararlanıldı bu projede. Şu anda Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı, Tohum Otizm Vakfı ile etrafımızda tanıdığımız otizmli bireylerle, velileriyle, akademiden hocalarımız da dahil herkesten çok fazla bilgi aldık ve bu şekilde ilerledik. Her yeni adımda, her yeni bir şey ekleyeceğimizde çok fazla uzmanla görüştük."

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi

Teknofest Teknoloji Ekonomi Eğitim Otizm adana

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