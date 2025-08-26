İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk oldu: (4)

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO seçimlerinde başkan adaylığına ilişkin, "Tüm arkadaşlarımızla, ekibimizle, bize destek veren değerli iş dünyasının temsilcileriyle beraber yeni dönemde de göreve talip olmak için yola çıktık." dedi.

Avdagiç, İstanbul Finans Merkezinin katkısıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

İTO Başkanlığı için adaylığına yönelik soru üzerine Avdagiç, 2026 yılının ekim-kasım ayında kanun gereği Türkiye'deki 367 oda ve borsada seçimlerin yapılacağını belirterek, 4 yıllık dönemlerinin tamamlanmış olacağını ifade etti.

Her seçim dönemi yola çıkmadan önce kendi önemli gördükleri süreçleri yerine getirdiklerini belirten Avdagiç, bütün istişareleri, gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını, ondan sonra yola çıkmaya karar verdiklerini söyledi.

Avdagiç, bu dönemde de 2018'de ve 2022'de olduğu gibi gerekli görüşmeleri yaptıklarını, istişarelerde bulunduklarını ve ardından yola çıkmaya karar verdiklerini dile getirerek, "Tabii bu kişisel bir hareket değildir. Bu bir kadro hareketidir. Bugüne kadar olduğu gibi bu konuda beraber çalıştığımız tüm arkadaşlarımızla, ekibimizle, bize destek veren değerli iş dünyasının temsilcileriyle beraber yeni dönemde de göreve talip olmak için yola çıktık." diye konuştu.

İstanbul Ticaret Odasının 800 bini aşkın üyesi olduğunu söyleyen Avdagiç, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz dönemde üyelerimizin iş dünyasıyla ilgili beklentilerini, taleplerini, problemlerini, sorunlarını sürekli 81 Meslek Komitemiz üzerinden toparlayıp, bunları konsolide edip ilgili makamlara aktarma ve çözüm üretme konusunda yoğun bir süreç yürüttük, buna devam ediyoruz. Dolayısıyla bu konudaki yaklaşımımıza devam edeceğiz. Birçok konuyu da biz birebir ilgilileriyle görüşerek çözmeyi tercih ediyoruz. Gerektiği zaman da kamuoyu üzerinden gerekli açıklamaları yapıyoruz."

"Sirkeci-Eminönü hattında 7 projede İTO üyelerine hizmet verecek altyapıyı güçlendirdik"

İTO Başkanı Avdagiç, fiziki altyapı geliştirme konusunda da önemli adımlar attıklarını belirterek, İstanbul Ticaret Odasının eski merkez binasını yeniden inşa ettiklerini ve şu anda İTO'nun yeni merkez binasının inşaatına başladıklarını ifade etti.

Sirkeci-Eminönü hattında 7 projede İTO üyelerine hizmet verecek altyapıyı güçlendirdiklerini, güncellediklerini söyleyen Avdagiç, "İstanbul Ticaret Üniversitesine katkılarımız devam ediyor. Üniversitemizi daha iyi bir noktaya getirmek için her türlü desteği veriyoruz. Teknopark İstanbul'da Savunma Sanayii Başkanlığı'mız ile beraberiz. Teknopark İstanbul'un bu ülkeye yaptığımız en hayırlı projelerden biri olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Avdagiç, Teknopark İstanbul'un Türkiye'nin en büyük teknoparkı olduğuna dikkati çekerek şunları ifade etti:

"Genç girişimcileri bu ülkede tutmak için oluşturduğumuz bir girişimcilik merkezimiz var, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi. Orada 600'ün üzerinde girişim, 800'e yakın girişimcimiz var. Yine yazılımcı yetiştirmek için kurduğumuz bir akademi var, SoftITO. Orada farklı disiplinlerle yetişmiş gençleri tekrar eğitime alıyoruz. Kendi aldığı eğitimden memnun olmayanları ikinci bir eğitime tabi tutup hızlıca onları yazılım sektöründe devreye almaya çalışıyoruz. A'dan Z'ye İstanbul Fuar Merkezini güncelledik, modernize ettik ve en son Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı büyük bir başarıyla yapıldı. Herkes çok memnun kaldı. O fuar merkezimiz ciddi bir başarıyla devam ediyor."

"İstanbul'da ticaret sıhhatli ise bütün Türkiye'de sıhhatlidir"

Şekib Avdagiç, İstanbul'da ticaret sıhhatli ise bütün Türkiye'de de sıhhatli olduğunu belirterek, "İstanbul'da gümrükler iyi çalışıyorsa bütün Türkiye'de iyi çalışıyordur. İstanbul'da vergi gelirleri arzu edilen seviyedeyse bütün Türkiye'de vergi gelirleri arzu edilen seviyededir. İstanbul'da turizm iyiyse bütün Türkiye'de turizm iyidir." diye konuştu.

Avdagiç, İstanbul'un aslında Türkiye'deki tüm bu aktivitelerin bir barometresi, bir merkezi konumunda olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Türkiye'nin ekonomik anlamdaki başkenti diyebiliriz. O anlamda biz buradaki üyelerimizin gündeme getirdiği konuları çözme konusundaki süreçlerimizi çok etkin bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da İstanbul Ticaret Odasının ilgili kanunlara göre yapmak durumunda olduğu görevleri var. İşte şirket kuruluşları, yıllık tesciller gibi. 60'a yakın farklı evrak üretiyoruz.

Yani, bu insanlara basit geliyor ama her gün 25-30 bin kişi bizden farklı konularda hizmet alıyor. Dolayısıyla 600'e yakın kıymetli arkadaşımla beraber bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu bizim zaten asli görevimiz. Bu konuda özellikle bütün bilişim altyapımızı güncelledik ve burada çok önemli bir tercihte bulunduk. Buradaki yabancı yazılım şirketlerini kenara koyduk. HAVELSAN ile beraber başarılı bir proje yaptık, bütün bilişim altyapımızı yerli bir çözüm ortağı ile güncelledik. Bu, bizim için bir gurur kaynağı."

"Türkiye'de yaklaşık 20 milyon tona yakın gıda israfı var"

İTO Başkanı Avdagiç, Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 1,5 milyar ton gıdanın çöpe atıldığını ve en az 9 milyon kişinin her yıl açlıktan hayatını kaybettiğini belirterek, Türkiye'deki gıda israfının AB'ye göre daha fazla olduğunu söyledi.

Avdagiç, tarladan tabağa kadar bütün zincirinin içinde gıdada israfın belirli bir ölçüde kaçınılmaz olduğunu dile getirerek şöyle dedi:

"Bizim hedefimiz, konutlarda, bireylerde, ailelerde, iş yerlerinde, restoranlarda, otellerde, turizm ve gastronomi sektöründe bu israfı nasıl aşağı doğru çekebileceğimiz üzerinde çalışmak. Çünkü artık bu tip gıda ürünlerine ulaşmak da daha zor, daha pahalı, daha meşakkatli. Yaşanan iklim krizine bağlı olarak her sene bu daha da zor ve pahalı olacak. Bu anlamda bütün dünyada bununla ilgili, ABD'de, Avrupa'da bununla ilgili kampanyalar çok yoğun bir şekilde yapılıyor."

Türkiye'de yaklaşık 20 milyon tona yakın gıda israfının olduğunu ifade eden Avdagiç, "Bunun sıfır olması mümkün değil ama şu anda en azından 10 milyon tonun altına çekmemiz lazım. Bu, hem bizim itikadi anlamda da bir görevimiz, insani anlamda da bir görevimiz. Buradan oluşacak kaynağı, sosyal politikalar için kullanabiliriz, ailemizin bütçesine bir katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası olarak paydaşlarla beraber proje yürüttüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'de üreticiler, satıcılar, hizmet sektörü ve okullar olmak üzere 4 ana segment belirledik. Buralarda eğitimler yapıyoruz. Onları bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla onların da maliyetini aşağı doğru çekecek, kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlayacak ama bir anlamda da dediğim gibi hem insani hem de itikadi bir süreci de yerine getirmiş olacağız. O anlamda da çok önem verdiğimiz bir proje. Bu toplumda ciddi bir katma değer ve bilinç oluşması durumunda hep beraber büyük bir israfı da önlemiş olacağız."

