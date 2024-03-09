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İstanbul Ticaret Odası Başkanı: Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi mücadeleye katkı verecektir

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İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Avdagiç, kredi notu artışlarının Türkiye'nin hak ettiğinin gerisinde olsa da mücadeleye katkı vereceğini belirtti.

Fitch'in, Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Bu süreçte kredi notu artışları ve not görünümü revizyonları, Türkiye'nin hak ettiğinin hala çok gerisinde olsa da bu mücadeleye katkı verecektir. Fitch'i diğerleri takip edecektir, etmelidir" dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu 12 yıl sonra yeniden 'B+'ya yükselttiğini hatırlatan Avdagiç, şunları paylaştı:

"Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu 12 yıl sonra yeniden 'B+'ya yükseltmesi, Türkiye'nin yeni dış yatırım çekmesine bir kademe daha olumlu etki yapacaktır.

Hepimizin en öncelikli hedefi, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek. Ortak sorumluluk içinde bunu 'en kısa zamanda' başarabiliyor olmamız lazım.

Bu süreçte kredi notu artışları ve not görünümü revizyonları da Türkiye'nin hak ettiğinin hala çok gerisinde olsa da bu mücadeleye katkı verecektir. Fitch'i diğerleri takip edecektir, etmelidir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Şekib Avdagiç Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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