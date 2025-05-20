İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları Yükseldi

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları Yükseldi
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İstanbul serbest piyasada dolar 38,8330 liradan, avro ise 43,7560 liradan haftaya başladı. Cuma günü dolar 38,8270 lira, avro ise 43,4300 liradan işlem görmüştü.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,8330 liradan, avro 43,7560 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 38,8310 liradan alınan dolar, 38,8330 liradan satılıyor. 43,7540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,7560 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 38,8270 lira, avronun satış fiyatı ise 43,4300 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
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