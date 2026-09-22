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İstanbul serbest piyasada dolar güne 48,8220 liradan, avro 56,0360 liradan başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 48,8220 liradan, avro 56,0360 liradan güne başladı. Dolar 48,8200 liradan alınıp 48,8220 liradan satılıyor; avro ise 56,0340 liradan alınıp 56,0360 liradan satılıyor. Dün dolar 48,8020 lira, avro 56,0170 liradan satılmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,8220 liradan, avro 56,0360 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 48,8200 liradan alınan dolar, 48,8220 liradan satılıyor. 56,0340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,0360 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 48,8020 lira, avronun satış fiyatı ise 56,0170 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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