İstanbul serbest piyasada dolar 50,5980 liradan, avro 55,6830 liradan güne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul serbest piyasada dolar 50,5980 liradan, avro 55,6830 liradan güne başladı. Serbest piyasada 50,5960 liradan alınan dolar 50,5980 liradan satılırken, 55,6810 liradan alınan avronun satış fiyatı 55,6830 lira oldu.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,5980 liradan, avro 55,6830 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,5960 liradan alınan dolar, 50,5980 liradan satılıyor. 55,6810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,6830 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 50,5790 lira, avronun satış fiyatı ise 55,6580 lira olmuştu.
Kaynak: AA